Уфимский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание

С 1 апреля начнет регулярные полеты новый российский перевозчик — авиакомпания «Азимут». Она будет выполнять рейсы в Ростов-на-Дону и Краснодар

Услугами аэропорта пользуются более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы с рулежными дорожками и аэровокзал, состоящий из двух терминалов.