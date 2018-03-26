Ещё
Уфимский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уфимский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Из терминалов аэропорта рейсы будут выполняться в 18 городов, одно из самых популярных направлений — Анталья (Турция). Ежедневно полеты туда будет осуществялть авиакомпания Turkish Airlines, а также самолетв авиакомпаний ГТК «Россия», «Айфлай», «Северный ветер», «Роял Флайт», «Уральские авиалинии», «АЗУР эйр».
Среди разубежных направлений запланированы рейсы в Прагу, Крит, Батуми, Барселону, Дубай.
Из внутрироссийских направлений самыми востребованными остаются Москва и Санкт-Петербург. В столицу нашей будут отправляться 16 ежедневных рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «S7 Airlines», «ЮТэйр», «Ред вингс», «Уральские авиалинии», «Северный ветер». Также у уфимцев популярны курорты — Сочи и Симферополь.
С 1 апреля начнет регулярные полеты новый российский перевозчик — авиакомпания «Азимут». Она будет выполнять рейсы в Ростов-на-Дону и Краснодар.
Справка «ФедералПресс»:
Услугами аэропорта пользуются более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы с рулежными дорожками и аэровокзал, состоящий из двух терминалов.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В 2017 году в России зафиксирован рекордный турпоток «Аэрофлот» увеличит число рейсов из Москвы в Самару Сумма штрафов для нижегородских гостиниц превысила 300 тысяч рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово221
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку152
«Это просто ужас…»288
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово125
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста61
Видео
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
Число жертв пожара в Кемерово возросло до 56
Происшествия
00:12
Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове
Новости Москвы
02:54
Высоцкий мог бы не сыграть Глеба Жеглова
Шоу-бизнес
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
24:00
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста
Экономика
00:42
Переброска новейших танков Т-80БВМ попала на видео
Армия Войска
04:47
В лифте ТЦ в Кемерово нашли два тела
Пожары Происшествия
01:11
В Кемерово нашли живыми пятерых пропавших
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение