Уфимский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание 

Из терминалов аэропорта рейсы будут выполняться в 18 городов, одно из самых популярных направлений — Анталья (Турция). Ежедневно полеты туда будет осуществялть авиакомпания Turkish Airlines, а также самолетв авиакомпаний ГТК «Россия», «Айфлай», «Северный ветер», «Роял Флайт», «Уральские авиалинии», «АЗУР эйр».
Из внутрироссийских направлений самыми востребованными остаются Москва и Санкт-Петербург. В столицу нашей будут отправляться 16 ежедневных рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «S7 Airlines», «ЮТэйр», «Ред вингс», «Уральские авиалинии», «Северный ветер». Также у уфимцев популярны курорты — Сочи и Симферополь.
С 1 апреля начнет регулярные полеты новый российский перевозчик — авиакомпания «Азимут». Она будет выполнять рейсы в Ростов-на-Дону и Краснодар.
Справка «ФедералПресс»:
Услугами аэропорта пользуются более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы с рулежными дорожками и аэровокзал, состоящий из двух терминалов.