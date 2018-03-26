Ещё
Уфимский аэропорт перешел на летнее расписание полетов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уфимский аэропорт перешел на летнее расписание полетов 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В аэропорту Уфы представили новое летнее расписание полетов — самолеты из республиканской столицы будут летать в 18 городов России и мира.
— Одним из самых популярных маршрутов является Анталья. На турецкий курорт летает авиакомпания Turkish Airlines, а рейсы запланированы на каждый день. Перелеты осуществляет «Россия», «Айфлай», «Северный ветер», «Роял Флайт», «Уральские авиалинии» и «АЗУР эйр», — сообщили представители уфимского аэропорта.
В Анталью и Даламан будет летать и новый перевозчик «Атлас Глобал», а в еще один турецкий город Бодрум полетят самолеты «Уральских авиалиний». Регулярные рейсы в Стамбул трижды в неделю (четырежды с июня) будет выполнять Turkish Airlines.
В Прагу дважды в неделю будут летать самолеты Czech Airlines, в Грецию по средам и воскресеньям будет летать «Эллинэйр».
Регулярные рейсы в Дубай будет выполнять Flydubai, но количество рейсов сократится с трех до двух в неделю. Каждый 10 дней из Уфы в Барселону будут летать самолеты компании «Роял Флайт», а «Северный ветер» поможет уфимцам добраться в Бургас, а также в Ираклион и Монастир.
Согласно новому расписанию, по средам и субботам планируется вылет на Кипр компанией «Россия», чартеры организованы авиакомпанией «Икар», а в Тунис — «Азур эйр». «ЮВТ Аэро» запускает программу перевозок в Грузию по средам и субботам.
— По России самый востребованный маршрут в Москву, каждый день туда отправляются 16 рейсов различных авиакомпаний. Дважды в сутки летают самолеты в Санкт-Петербург. В число популярных вошли и рейсы в Казань и Екатеринбург, — пояснили в пресс-службе аэропорта.
В Сочи в неделю будут летать 13 самолетов, как и в Крым. «Ижавиа» и «Ютэйр» будут возить туристов в Анапу, а в Геленджик отвезет «ЮВТ Аэро» и «Саратовские авиалинии».
— С 1 апреля в Уфу будет летать новый перевозчик — компания «Азимут», который на регулярной основе намерен перевозить пассажиров из Ростова-на-Дону и Краснодара, — пояснили сотрудники.
ufa1.ru: последние новости
Поезд «Легенды Урала» прекращает работу в апреле Из Уфы в Сочи пустят дополнительные рейсы Уфа вошла в топ-10 лучших туристических направлений России
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Мавроди235
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия303
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП170
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку139
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово68
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:59
Жена умоляет больного Леонтьева покинуть сцену
Шоу-бизнес
01:56
Система ПРО перехватила ракеты над Аравийском полуостровом
Происшествия Общество
00:48
Умер Сергей Мавроди
Происшествия
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение