Emirates Airlines запускает дешевые рейсы из Вьетнама

Арабская авиакомпания Emirates Airlines объявила о запуске рекламной компании, в ходе которой во Вьетнаме можно будет приобрести дешевые билеты на международные рейсы

Так до Дубая из Ханоя или Хошимина можно будет долететь за 13 270 000 донгов (примерно 577$). Также, акция распространяется на рейсы до Парижа (18 100 000 VND), Лондона (20 980 000 VND), Нью-Йорка (22 820 000 VND), Бостона (25 220 000 VND), Лос-Анджелеса (25 740 000 VND).

Скидки будут действовать для рейсов до 30 ноября, билеты на которые были куплены до 30 марта.

Emirates Airlines — одна из крупнейших мировых авиакомпаний, базируется в Дубае. Самолеты компании летают в 141 аэропорт 75 стран мира, включая 39 воздушных гаваней в Европе и 12 — в Америке.

Источник: Saigon Online