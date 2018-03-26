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Emirates Airlines запускает дешевые рейсы из Вьетнама
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Emirates Airlines запускает дешевые рейсы из Вьетнама 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Арабская авиакомпания Emirates Airlines объявила о запуске рекламной компании, в ходе которой во Вьетнаме можно будет приобрести дешевые билеты на международные рейсы
Так до Дубая из Ханоя или Хошимина можно будет долететь за 13 270 000 донгов (примерно 577$). Также, акция распространяется на рейсы до Парижа (18 100 000 VND), Лондона (20 980 000 VND), Нью-Йорка (22 820 000 VND), Бостона (25 220 000 VND), Лос-Анджелеса (25 740 000 VND).
Скидки будут действовать для рейсов до 30 ноября, билеты на которые были куплены до 30 марта.
Emirates Airlines — одна из крупнейших мировых авиакомпаний, базируется в Дубае. Самолеты компании летают в 141 аэропорт 75 стран мира, включая 39 воздушных гаваней в Европе и 12 — в Америке.
Источник: Saigon Online
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