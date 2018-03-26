77 человек прождали вылета из Самары в Москву 13 часов из-за поломки самолета

Шереметьево ( 13 часов 30 минут. Столько 77 человек ожидали вылета рейса Самара Москва ) в аэропорту Курумоч. Об этом 63.ru сообщил помощник Куйбышевского транспортного прокурора Влад Ярополов.

— Граждане должны были вылететь в 21:35 24 марта. Но из-за неисправности авиатехники рейс отложили. Самолет SU-1215 отправился в путь в 11:05 25 марта, — рассказал Влад Ярополов.

По его словам, на время ожидания авиакомпания «Аэрофлот» обеспечила пассажиров, среди которых был один ребенок, горячим питанием и напитками. Желающие могли разместиться в гостинице.

— Ситуация находилась у нас на контроле. Жалоб от граждан не поступало, — сообщил помощник прокурора.