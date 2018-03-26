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77 человек прождали вылета из Самары в Москву 13 часов из-за поломки самолета
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77 человек прождали вылета из Самары в Москву 13 часов из-за поломки самолета 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
13 часов 30 минут. Столько 77 человек ожидали вылета рейса Самара — Шереметьево (Москва) в аэропорту Курумоч. Об этом 63.ru сообщил помощник Куйбышевского транспортного прокурора Влад Ярополов.
— Граждане должны были вылететь в 21:35 24 марта. Но из-за неисправности авиатехники рейс отложили. Самолет SU-1215 отправился в путь в 11:05 25 марта, — рассказал Влад Ярополов.
По его словам, на время ожидания авиакомпания «Аэрофлот» обеспечила пассажиров, среди которых был один ребенок, горячим питанием и напитками. Желающие могли разместиться в гостинице.
— Ситуация находилась у нас на контроле. Жалоб от граждан не поступало, — сообщил помощник прокурора.
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