Главное, что там сама гостиница сохранится, — эксперт об уходе Park Inn из Нижнего Тагила

Об уходе Park Inn из Нижнего Тагила стало известно в конце прошлой недели.

«Здание, где расположена гостиница, было построено специально под эти цели (гостиничный бизнес) «внучатой» компанией УВЗ . Park Inn развивал и управлял гостиницей, все было успешно, и все были довольны. Никаких планов по уходу из города у них не было. Но в связи с некоторыми изменениями в составе учредителей «внучатых» компаний УВЗ для международных наблюдателей стало очевидным, что здание имеет отношение к УВЗ. И санкции, которые коснулись компании, коснулись и здания. Они сейчас уходят из управления комплексом, так как данная американская компания не может себе позволить управлять зданием, которое, по сути, построено на деньги предприятия оборонно-промышленного комплекса. Мы несколько переживаем, но думаем, что все будет хорошо. Будет проведен отбор, и в здание зайдет другая сеть: возможно, это станет крупная российская или международная компания, которую не смутит «родство» с градообразующим предприятием Урала», — рассказала корреспонденту «ФедералПресс» заместитель главы администрации города по финансово-экономической политике Евгения Черемных.

По мнению экспертов, главное, что гостиница сохранится, а под каким брендом она будет существовать не так важно. Отель в Нижнем Тагиле будет востребован.

«Конечно, появление Park Inn было важным событием для города. Это было знаком для инвесторов, свидетельствовало о прекрасном инвестиционном климате. При этом, приход этого мирового бреда был привязан к необходимости обеспечивать на хорошем уровне сервис гостям международной выставки вооружения Russian Arms Expo. Понеся поражение в борьбе за выставку, следовало ожидать череду каких-то последствий, которые могут негативно отразиться и иметь долгосрочные последствия с точки зрения инвестиционной привлекательности. Нижнему Тагилу отель мирового бренда важен. Главное, что там сама гостиница никуда не денется. Главное, чтобы работающая гостиница сохранила уровень и стандарты, а как она будет называться не так важно. Есть целый ряд амбиционных проектов в сфере туризма, которые мы, как Уральская ассоциация туризма, обсуждаем с администрацией Нижнего Тагила и Федеральным агентство по туризму. Они касаются привлечения в Нижний Тагил и нашу область довольно взыскательных с позиции сервиса туристов. Сейчас в Нижнем Тагиле произошла реконструкция набережной, эта часть города имеет абсолютно европейский вид. Город развивается, и главное, чтобы гостиница не теряла своего уровня», — прокомментировал ситуацию «ФедералПресс» исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев

Фото: Wikimedia Commons, Владислав Фальшивомонетчик.