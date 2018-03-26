Режим ЧС на Мальдивах не повлиял на рост турпотока из России

Режим чрезвычайного положения на Мальдивах , который был введен с 5 февраля и отменено 22 марта 2018 г., не сказалось на турпотоке из России . Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Режим чрезвычайного положения на Мальдивах, как неоднократно отмечали эксперты турбизнеса, никак на затронул свободу перемещения и другие аспекты отдыха иностранных туристов. Политическое противостояние главы государства и его оппонентов происходило в столице страны — Мале, в которой туристы почти не бывают. Специфика туризма на Мальдивских островах такова, что прибывая в аэропорт, расположенный на соседнем с Мале атолле, путешественники практически сразу следуют по морю или на гидропланах на островные курорты», — говорится в сообщении.

По данным российских туроператоров, режим ЧС на Мальдивах никак не затронул туристический сектор. Аннуляций по причине введения режима ЧС участники рынка не фиксировали, бронирования по направлению в феврале и в марте шли в штатном режиме, с достаточно большой глубиной на летний период вплоть до осени 2018 г. Жалоб туристов на ограничения или неудобства в связи с режимом ЧС в компаниях также не отмечали.

Согласно официальной статистики Республики Мальдивские острова, в 2017 г. Мальдивы посетило 1,4 млн иностранцев, в том числе и 62 тыс. россиян (рост на 33% к 2016 г.). «В январе 2018 г. на Мальдивские острова приехали 9 тыс. 595 туристов из РФ, что на 39,6% больше, чем в тот же месяц годом ранее. Доля россиян в общем турпотоке на Мальдивах составила 6,7%. Практически таким же был годовой прирост российского турпотока и в феврале 2018 г., то есть в месяц действия чрезвычайного положения — на острова прибыли 6 тыс. 953 туриста из России, что опять же на 36% больше, чем в феврале 2017 г. Таким образом, падения российского турпотока на Мальдивы год к году не фиксируется, есть лишь продолжающийся рост. Месячный спад числа туристов в феврале по отношению к январю для направления естественен, т.к. много обеспеченных россиян проводят на Мальдивах новогодние каникулы. В 2017 г. такой спад (февраль к январю) составил 26%, в 2018 г. — 27,6%, т.е. в пределах нормальных колебаний и статпогрешности», — пояснили в АТОРе.

Там также уточнили, что всего же в период январь-февраль 2018 г. на Мальдивы приехало 16 тыс. 548 российских туристов, что на 38% больше, чем за эти два месяца в 2017 г.