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Режим ЧС на Мальдивах не повлиял на рост турпотока из России
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Режим ЧС на Мальдивах не повлиял на рост турпотока из России 

Агентство «Москва» 1 час назад
Режим чрезвычайного положения на Мальдивах, который был введен с 5 февраля и отменено 22 марта 2018 г., не сказалось на турпотоке из России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Режим чрезвычайного положения на Мальдивах, как неоднократно отмечали эксперты турбизнеса, никак на затронул свободу перемещения и другие аспекты отдыха иностранных туристов. Политическое противостояние главы государства и его оппонентов происходило в столице страны — Мале, в которой туристы почти не бывают. Специфика туризма на Мальдивских островах такова, что прибывая в аэропорт, расположенный на соседнем с Мале атолле, путешественники практически сразу следуют по морю или на гидропланах на островные курорты», — говорится в сообщении.
По данным российских туроператоров, режим ЧС на Мальдивах никак не затронул туристический сектор. Аннуляций по причине введения режима ЧС участники рынка не фиксировали, бронирования по направлению в феврале и в марте шли в штатном режиме, с достаточно большой глубиной на летний период вплоть до осени 2018 г. Жалоб туристов на ограничения или неудобства в связи с режимом ЧС в компаниях также не отмечали.
Согласно официальной статистики Республики Мальдивские острова, в 2017 г. Мальдивы посетило 1,4 млн иностранцев, в том числе и 62 тыс. россиян (рост на 33% к 2016 г.). «В январе 2018 г. на Мальдивские острова приехали 9 тыс. 595 туристов из РФ, что на 39,6% больше, чем в тот же месяц годом ранее. Доля россиян в общем турпотоке на Мальдивах составила 6,7%. Практически таким же был годовой прирост российского турпотока и в феврале 2018 г., то есть в месяц действия чрезвычайного положения — на острова прибыли 6 тыс. 953 туриста из России, что опять же на 36% больше, чем в феврале 2017 г. Таким образом, падения российского турпотока на Мальдивы год к году не фиксируется, есть лишь продолжающийся рост. Месячный спад числа туристов в феврале по отношению к январю для направления естественен, т.к. много обеспеченных россиян проводят на Мальдивах новогодние каникулы. В 2017 г. такой спад (февраль к январю) составил 26%, в 2018 г. — 27,6%, т.е. в пределах нормальных колебаний и статпогрешности», — пояснили в АТОРе.
Там также уточнили, что всего же в период январь-февраль 2018 г. на Мальдивы приехало 16 тыс. 548 российских туристов, что на 38% больше, чем за эти два месяца в 2017 г.
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