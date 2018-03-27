Лёжа на кровати. Необычный отель приглашает полюбоваться северным сиянием

Финляндии появился передвижной отель на санях. Он дает возможность туристам приобщиться к богатой на необычные явления северной природе.

Каждый номер представляет собой конструкцию размером 4,5 на 2,5 метра со стеклянной крышей. Сооружение можно передвигать по финской тундре при помощи снегохода, выбирая наиболее впечатляющие места, — сообщает сайт «Метеовести». Внутри номера есть кровать, столик, обогреватель и сухой туалет. Необычная гостиница позволяет постояльцам любоваться северным сиянием, не вставая с кровати. Также в распоряжении туристов имеются лыжи и снаряжение для небольших путешествий вокруг приюта. В общей сложности у новой гостиницы пока только три номера, которые сейчас находятся на севере Финляндии. Сезон бронирования в отеле продлится до середины апреля.