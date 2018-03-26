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Круизы по Оби и Иртышу. Туристы увидят достопримечательности города на Полярном круге
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Круизы по Оби и Иртышу. Туристы увидят достопримечательности города на Полярном круге 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Летом туристы смогут ознакомиться с достопримечательностями Салехарда, единственного города в мире, находящегося на Полярном круге.
Шесть тематических круизов по сибирским рекам Обь и Иртыш, которые будут выполнять на теплоходе «Ремикс», разработала петербургская компания «Ника». Так, на 6 дней рассчитан тур «Жемчужины Севера» и 8 дней — «Жемчужины Оби». Путешествие «Невероятная Сибирь» продлится 10-13 дней, тур «Корона Российской империи» — 18 дней, и круиз «Истории Российской империи» — 11 дней.
Кроме интереснейшего путешествия в столицу Ямала туристы увидят памятник князю Александру Меньшикову в Березове, в Ханты-Мансийске совершат большую автобусную экскурсию, в Сургуте посетят Музей нефти и газа. В «изумрудном» городе Томске они осмотрят удивительные деревянные творения зодчих, в Тобольске — единственный в Сибири каменный Кремль. В старинном поселке Колпашево искупаются в горячих источниках, а в Нарыме, служившем местом ссылки революционеров, побывают в музее политических ссыльных. Как сообщает «Российское судоходство», предусмотрено несколько зеленых стоянок для купания и рыбалки.
Напомним, после более чем 20-летнего перерыва на Обь в 2016 году вышел первый круизный теплоход, это был именно «Ремикс».
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