«Все рестораны можно закрыть»: что мешает российскому гостеприимству

МОСКВА , 26 мар — РИА Новости , Светлана Баева. Почему авиабилет на австрийские горнолыжные курорты стоит дешевле, чем до Шерегеша, где могут одновременно разместиться 4500 гостей в Суздале и как правильно считать туристов — на эти и другие вопросы предстоит ответить специальному комитету по стандартизации услуг в сфере гостеприимства. РИА Новости вместе с экспертами разбирается, что мешает развитию внутреннего и въездного туризма.

Алкоголь и Бенилюкс

Работа сомелье в дегустационном комплексе винодельческого завода «Массандра» в Крыму

"Необходим систематический подход к развитию туризма. Например, каждый понимает слова «кластер», «Бенилюкс» по-своему. Некоторые вообще считают, что Бенилюкс — это двухместный номер. Нужно, например, определить понятия «экстремальный туризм», «детский туризм» и так далее", — говорит вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников

Приказ о создании технического комитета по разработке новых стандартов в сфере гостеприимства выпустил Росстандарт. Документ охватывает туристские услуги, гостиницы, рестораны, перевозки, даже прачечные и химчистки.

Стандарты планируется разработать для всего: от бытовой техники до алкоголя и приправ. Комитет сформирован на базе общественной организации «Опора России».

Алексей Кожевников рассказал, что организация провела исследование по внутреннему туризму. Итог печальный: 80% бизнесменов, занятых в туротрасли, уверены: власти не хотят им помогать.

Звезды по мировым стандартам

Игорь Лаврик. "Главнейшая цель стандартизации — интегрироваться в мировую экономику в качестве равноправных партнеров", — подчеркивает глава комиссии по гостиницам, председатель комитета по гостеприимству "Деловой России"

И поясняет: 90% пятизвездочных отелей в России соответствуют европейским и мировым стандартам, многие управляются международными гостиничными сетями. «Среди отелей 4* и 3* международных брендов меньше, а среди „двушек“ их практически нет, — продолжает он. — Большая часть отелей этих категорий европейским стандартам не соответствуют, только российским, которые не учитывают ряд моментов».

Нужно техническое переоснащение. Стандарты касаются не только, например, строительства и прокладки коммуникаций, но и самих коммуникаций, мебели, сантехники. «Это нас заставляет искать поставщиков, исполнителей работ, что тянет за собой промышленность», — объясняет эксперт.

Больше звезд, чем заслуживают

Вывеска пятизвездочного отеля

К 1 января следующего года все отели должны пройти классификацию. «Многие маленькие гостиницы еще даже не знают, что это нужно сделать, — рассказывает председатель Кузбасского союза туриндустрии Ирина Лисина . — Некоторые находится в жилых домах, им придется менять статус недвижимости».

Еще одна проблема — гостиницы хотят получить больше звезд, чем заслуживают. «Создают ООО в одной из областей, оформляют аккредитацию на классификацию гостиниц и начинают раздавать звезды. А чем больше звезд, тем дороже классификация», — продолжает Лисина. Причем, по ее словам, экспертов не будет хватать.

"Я очень надеюсь, что у нас наладится тесное взаимодействие с компаниями, которые возьмутся за классификацию, и с теми, кто будет проверять их", — подчеркивает Игорь Лаврик.

Сто процентов ресторанов можно закрыть

Говяжий стейк с овощами

"Огромная проблема ресторанного бизнеса в том, что многие нормы устарели, прежние ГОСТы, по сути, утрачены, а новых нет. Будет работать ресторан или нет, зачастую решает не его владелец, а проверяющий", — отмечает председатель комиссии по ресторанам, президент сети ресторанов Сергей Миронов

"В России действуют миллионы различных норм. Сейчас 100% ресторанов после проверки можно закрыть", — уверен он.

Например, проверяющий может придраться к отсутствию мойки для яиц, но на одном из столичных рынков есть фуд-корт, где в такой мойке ополаскивают и яйца, и кур, и выжимают половые тряпки, и тут же рядом готовят суп для посетителей. Нужны единые стандарты, которые упростят работу и обеспечат безопасность потребителей, подчеркивает Миронов.

Посчитать туристов

Туристы в Суздале

Одна из главных бед индустрии гостеприимства, по словам вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова, — статистика. «Мы хотим, чтобы был единый стандарт по подсчету туристов. Это очень важно для бизнеса, — говорит эксперт. — Например, согласно публикуемым данным, Суздаль за год посетили почти 1,7 миллиона туристов. Получается более 4500 человек в день! Для этого там физически нет возможностей (население Суздаля — около 9700 человек)».

Он напоминает, что высокие показатели были также озвучены по черноморским курортам, а по оценкам предпринимателей, из-за холодного лета турпоток упал на 20-25%.

"Туриндустрия объединяет более 50 отраслей народного хозяйства. Видя такие показатели, бизнесмены начинают строить гостиницы, рестораны, но туристов не так много, — поясняет вице-президент «Опоры России». — В некоторых регионах загрузка отелей не превышает 20% в год. Большую часть времени они стоят полупустыми, а в сезон вынуждены поднимать цены". По его словам, такие проблемы есть, например, в Челябинской, Ивановской областях, в Великом Новгороде.

Двадцать два килограмма документов

В салоне Боинга

"Хороший стимул для увеличения загрузки в межсезонье — детский туризм. Но пройдет несколько лет, и он исчезнет. Многие предприниматели не захотят этим заниматься из-за бюрократии", — рассказывает Алексей Кожевников.

Он приводит в пример компанию в Великом Новгороде: в прошлом году за лето она прошла 96 проверок, собрала 22 килограмма документов.

По его словам, сейчас даже детские прогулки на природе считают чуть ли не экстремальным туризмом. Стандартизация в туротрасли поможет разделить эти понятия.

Вице-президент «Опоры России» коснулся и проблемы авиаперевозок. Он считает ситуацию с ценами на билеты ненормальной. «Я лечу в Симферополь . Обычные билеты могут стоить 15 тысяч рублей — это дорого, тем более в межсезонье. Зимой летал на Шерегеш — 18 тысяч рублей, тогда как до австрийского Тироля можно добраться за 12 тысяч рублей, — сетует Алексей Кожевников. — Мы предлагаем хотя бы обнулить НДС для авиабилетов».