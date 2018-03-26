Туристы ведут видеорепортаж из подтопленного курорта Белокуриха

Река Белокуриха вышла из берегов и подтопила одноименный алтайский курорт. Туристы, которые сейчас отдыхают в местных санаториях, ведут видео— и фоторепортаж с подтопленной территории.

Жительница Алтайского края Нина Ратникова рассказала АиФ-Алтай , что еще вечером 25 марта все было спокойно, шел снег. «Утром завыли сирены. Сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу, на которой была вода. Люди не могли попасть на работу», — сказала она.

К полудню проезжую часть освободили. Сотрудники санаториев вручную открывали колодцы, чтобы спустить туда воду. Туристам посоветовали запастись питьевой водой, так как на курорте отключили центральный водопровод.

Белокуриха, которая летом больше напоминает ручей, превратилась в бурную горную реку: «Деревья, скамейки, которые находились на берегу, сейчас затоплены. Из-за них образовались пороги. Речка Белокуриха теперь больше похожа на Катунь».

Как сообщили в администрации Белокурихи, в городе введен режим ЧС. По состоянию на 08:00 часов 26 марта подтоплено 38 жилых домов.

Напомним, 26 марта юг Алтайского края оказался в центре южного циклона, который сформировался над Черным морем. Выпали обильные осадки, которые осложнили паводковую ситуацию. На данный момент подтоплено семь населенных пунктов, в Краснощековском районе объявлен режим ЧС.