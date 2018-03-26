Дноуглубительные работы проведут в морском порту Владивосток

Стороны обсудили предстоящие заходы крупных круизных судов компании в порт Владивосток

Как отметил Хорхе Дельгадо, заходы крупнотоннажных круизных судов Royal Caribbean Cruises во Владивосток запланированы на сентябрь 2019 года. Ранее с Администрацией Приморского края уже обсуждалась перспектива проведения дноуглубительных работ у причалов №1 и №2 морского порта Владивосток и развитие портовой инфраструктуры.

Вместимость судов компании, которые зайдут во Владивосток — 3200 и 4000 пассажиров. До сих пор такие крупные суда не заходили, и чтобы принимать их, у причалов необходимо увеличить глубину. Сегодня морской порт Владивосток способен принимать пассажирские суда до 350 метров в длину с максимальной осадкой до 8,5-8,6 метров.

Как сообщил директор Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Виктор Ванюков, уже согласован проект дноуглубительных работ, сейчас он проходит государственную экологическую экспертизу. Ранее была составлена «дорожная карта» подготовки инфраструктуры для приема больших лайнеров в порту Владивосток.

«Есть плановые сроки. Эта работа позволит компании выполнить заходы крупнотоннажных судов в следующем году», — заявил Виктор Ванюков.

Андрей Тарасенко отметил, что сейчас территория, близкая к Морскому вокзалу, используется также для перевалки грузов. Тем не менее, в перспективе эта зона должна стать исключительно пассажирской — быть благоустроенной и красивой. Генеральный директор ООО «Владивостокский морской терминал» Валерий Нагорный сообщил, что уже разработана концепция развития территории морвокзала. Она подразумевает при росте пассажиропотока вынос грузовых терминалов и благоустройство территории.

Врио Губернатора также подчеркнул, что развитию круизного направления Администрация Приморья сегодня уделяет большое внимание, считая этот вид туризма перспективным для экономики региона.

Хорхе Дельгадо обозначил, что компания Royal Caribbean Cruises рассматривает заходы во Владивосток на ближайшие 20 лет.

«Азиатский рынок развивается быстро. Суда, которые будут заходить во Владивосток, проследуют из Шанхая через порты Японии . Владивосток — очень привлекателен для туристов как единственный из европейских городов по этому маршруту», — отметил вице-президент компании. Он добавил, что Владивосток окружает красивая природа, которая также интересна туристам.

Андрей Тарасенко акцентировал внимание на том, что туристы, прибывающие на судах Royal Caribbean Cruises, могут также посещать интегрированный развлекательный курорт «Приморье» и другие достопримечательности. Глава региона поставил задачу заключить с Royal Caribbean соглашение о том, что оператором, обслуживающим прибывающих туристов, станет приморская компания. Хорхе Дельгадо, в свою очередь, сообщил, что в Приморье у них уже есть потенциальная компания-партнер, которая может обеспечивать туристов с круизных судов транспортом, предлагать экскурсии и оказывать сопровождение.