Курорты станут ближе. Аэропорты Рощино и Кольцово перешли на летнее расписание 

С 26 марта международный аэропорт Тюмень (Рощино) перешел на летнее расписание, возобновил сезонные маршруты и увеличил частоту полетов по многим направлениям.
Так, станет больше рейсов на внутренних авиалиниях в Симферополь, Сочи, Анапу, Геленджик, Краснодар, возобновятся рейсы в Минеральные воды, Ростов-на-Дону, Самару, Казань. Чаще самолету будут летать в Новый Уренгой, Надым, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Екатеринбург, Уфу, Новосибирск. Пассажирам станут доступны прямые перелеты по региональным маршрутам в Пермь, Омск, Талакан и Красноярск транзитом через Новосибирск. Появились и субсидируемые авиаперевозки по новым направлениям в Усинск и Стрежевой, а также продолжат рейсы в Томск и Уфу.
С наступлением весенне-летнего периода аэропорт Рощино продолжит обслуживать регулярные рейсы в Баку, Худжанд, Ташкент и рейсы по популярным чартерным направлениям в Анталию, Бургас, Тунис, Ларнаку, Пхукет. Приступят к полетам два новых иностранных авиаперевозчика AtlasGlobal в Стамбул и Анталию, Ellinair в Салоники.
К 30 апреля в аэропорту Рощино планируют завершить все подготовительные работы к весенне-летнему периоду. Летнее расписание продлится до 28 октября.
Запланированы рейсы по сотне направлений и в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, который также готовится перейти на весенне-летнее расписание. Новая сетка полетов будет действовать с 25 марта. Рейсы будут выполнять 46 авиакомпаний.
Особенностью нового расписания стало увеличение интенсивности полетов на популярных направлениях. Увеличится число рейсов на черноморские курорты, среди них — Сочи, запланировано до пяти рейсов в день, и в Анапу — до двух рейсов ежедневно. Станет больше перелетов и на региональных направлениях — в Новый Уренгой, Самару, Казань, Уфу и другие.
На международных направлениях больше всего рейсов будет в Турцию, — сообщает ngzt.ru. Десять перевозчиков шесть раз в неделю будут выполнять авиаперелеты на турецкие курорты Анталья, Стамбул, Даламан и Газипаша. Расширится география полетов в Италию — это Рим, Болонья, Катания и Римини. В весенне-летнем расписании остаются и традиционные направления: Кипр, Греция, Черногория, Болгария, Испания, Чехия, Тунис, ОАЭ, Китай, Грузия, Армения, Израиль, Таиланд и другие страны.