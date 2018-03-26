Курорты станут ближе. Аэропорты Рощино и Кольцово перешли на летнее расписание

С 26 марта международный аэропорт Тюмень (Рощино) перешел на летнее расписание, возобновил сезонные маршруты и увеличил частоту полетов по многим направлениям.

Сочи, Анапу, Геленджик, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Екатеринбург, Уфу, Омск, Талакан и Так, станет больше рейсов на внутренних авиалиниях в Симферополь Краснодар , возобновятся рейсы в Минеральные воды, Ростов-на-Дону, Самару Казань . Чаще самолету будут летать в Новый Уренгой, Надым Новосибирск . Пассажирам станут доступны прямые перелеты по региональным маршрутам в Пермь Красноярск транзитом через Новосибирск. Появились и субсидируемые авиаперевозки по новым направлениям в Усинск Стрежевой , а также продолжат рейсы в Томск и Уфу.

С наступлением весенне-летнего периода аэропорт Рощино продолжит обслуживать регулярные рейсы в Баку Худжанд , Ташкент и рейсы по популярным чартерным направлениям в Анталию, Бургас Тунис , Ларнаку, Пхукет . Приступят к полетам два новых иностранных авиаперевозчика AtlasGlobal в Стамбул и Анталию, Ellinair в Салоники

К 30 апреля в аэропорту Рощино планируют завершить все подготовительные работы к весенне-летнему периоду. Летнее расписание продлится до 28 октября.

Запланированы рейсы по сотне направлений и в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, который также готовится перейти на весенне-летнее расписание. Новая сетка полетов будет действовать с 25 марта. Рейсы будут выполнять 46 авиакомпаний.

Особенностью нового расписания стало увеличение интенсивности полетов на популярных направлениях. Увеличится число рейсов на черноморские курорты, среди них — Сочи, запланировано до пяти рейсов в день, и в Анапу — до двух рейсов ежедневно. Станет больше перелетов и на региональных направлениях — в Новый Уренгой, Самару, Казань, Уфу и другие.