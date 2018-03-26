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Пляж Хойана вошел в список лучших в Юго-Восточной Азии
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Пляж Хойана вошел в список лучших в Юго-Восточной Азии 

Вьетнам сегодня 51 минуту назад
Фото: Вьетнам сегодня
An Bang Beach, расположенный в километре от города Хойан, вошел в список 25 лучших пляжей Юго-Восточной Азии по версии сайта TripAdvisor
Пользователи самого популярного туристического агрегатора поместили An Bang Beach на 22 место, отметив, что туриндустрия еще не успела испортить это место, поломать все кораллы и нагнать путешественников со всех концов света. Пользователи TripAdvisor считают, что лучший период для посещения этого пляжа — с мая по сентябрь, когда туристов будет ждать кристально чистая вода, ласковый бриз и яркое солнце.
До 2011 года пляж не пользовался популярностью, пока туристический сайт CNNGo не включил его в список 100 лучших в мире. В 2013 году An Bang Beach вошел в аналогичный ТОП по версии телеканала CNN Summer Travel.
Источник: Vietnam.net
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