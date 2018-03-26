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Котокафе и дом дяди Федора могут появиться в Тонкинском районе
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Котокафе и дом дяди Федора могут появиться в Тонкинском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Заксобрания, их планируют открыть в рамках строительства туристского комплекса «Путешествие в Простоквашино», о котором 26 марта, в понедельник, представители района расскажут на заседании рабочей группы комитета Законодательного Собрания по развитию предпринимательства, торговли и туризма.
Также на заседании, основной темой обсуждения которого станет развитие туризма в регионе, свои проекты в сфере туризма презентуют представители других отдаленных районов области, в том числе Уренского, Шарангского и Большеболдинского.
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