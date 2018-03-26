Рейсы из Екатеринбурга в Таджикистан задерживаются из-за проблем с разрешениями на полеты

"Время вылета рейсов Екатеринбург — Худжанд — Екатеринбург и Екатеринбург — Душанбе — Екатеринбург перенесено по причине несогласования разрешений на полеты авиационными властями Таджикистана. Данный вопрос находится в процессе решения. Сейчас пассажирам, следующим указанными маршрутами, предоставлены все услуги согласно федеральным авиационным правилам", — уточнили в пресс-службе.

Согласно данным онлайн-табло международного аэропорта Кольцово (Екатеринбург), вылеты рейсов из Екатеринбурга в Худжанд и Душанбе перенесены с 25 на 26 марта. Изначально самолеты должны были вылететь в 23:20 и 23:50 (21:20 и 21:50 мск), но вылет перенесен на 13:00 (11:00 мск).

Также задерживаются рейсы на прилет в Екатеринбург — борт из Худжанда должен был прилететь в понедельник в 06:35 (04:35 мск), а из Душанбе в 07:50 (05:50 мск). Время прибытия запланировано на 19:20 и 20:00 (17:20 и 18:00 мск) соответственно.