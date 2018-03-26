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Воскресный отдых в волости Саньшиган
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Воскресный отдых в волости Саньшиган 

ИА Синьхуа 44 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Хэфэй, 25 марта /Синьхуа/ — Множество туристов приехали сегодня в волость Саньшиган городского округа Хэфэй провинции Аньхой /Восточный Китай/, чтобы отдохнуть от городских забот и расслабиться среди весенней природы. Волость известна такими туристическими достопримечательностями, как музыкальный городок Вандаин, плодовая ферма «Таоси», деревня искусств Цуйган. Фотографии Синьхуа/Чжан Дуань
Хэфэй, 25 марта /Синьхуа/ — Множество туристов приехали сегодня в волость Саньшиган городского округа Хэфэй провинции Аньхой /Восточный Китай/, чтобы отдохнуть от городских забот и расслабиться среди весенней природы. Волость известна такими туристическими достопримечательностями, как музыкальный городок Вандаин, плодовая ферма «Таоси», деревня искусств Цуйган. Фотографии Синьхуа/Чжан Дуань
Хэфэй, 25 марта /Синьхуа/ — Множество туристов приехали сегодня в волость Саньшиган городского округа Хэфэй провинции Аньхой /Восточный Китай/, чтобы отдохнуть от городских забот и расслабиться среди весенней природы. Волость известна такими туристическими достопримечательностями, как музыкальный городок Вандаин, плодовая ферма «Таоси», деревня искусств Цуйган. Фотографии Синьхуа/Чжан Дуань
Хэфэй, 25 марта /Синьхуа/ — Множество туристов приехали сегодня в волость Саньшиган городского округа Хэфэй провинции Аньхой /Восточный Китай/, чтобы отдохнуть от городских забот и расслабиться среди весенней природы. Волость известна такими туристическими достопримечательностями, как музыкальный городок Вандаин, плодовая ферма «Таоси», деревня искусств Цуйган. Фотографии Синьхуа/Чжан Дуань
Хэфэй, 25 марта /Синьхуа/ — Множество туристов приехали сегодня в волость Саньшиган городского округа Хэфэй провинции Аньхой /Восточный Китай/, чтобы отдохнуть от городских забот и расслабиться среди весенней природы. Волость известна такими туристическими достопримечательностями, как музыкальный городок Вандаин, плодовая ферма «Таоси», деревня искусств Цуйган. Фотографии Синьхуа/Чжан Дуань
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