10 самых правдивых фактов о Северной Корее

О мифах и заблуждениях мы поговорили в предыдущей части.

Пока еще нельзя приехать в страну самостоятельно, только через аффилированное с властями турагентство.

На границе при въезде и выезде проводится досмотр личных вещей и техники — это действительно так. Открывают сумки, просят показать фотографии на телефонах. Но, по моему мнению, он всё-таки имеет больше показательный характер, его проводят не тщательно.

Например, почему-то забыли при въезде и выезде проверить мой рюкзак, напичканный техникой, не проверяли мой телефон. У кого-то показательно просили удалить ту или иную фотографию (в папку «удаленное», ну вы понимаете).

В стране действительно просят не снимать военных и тяжело работающих людей. Но по голове никто не даст, если снять незаметно (см. предыдущую фотографию с пограничником). Максимум — попросят удалить фото. Впрочем, заходить слишком далеко со скрытной съемкой я бы не рекомендовал.

Турист не имеет право свободно передвигаться по стране и даже выйти за пределы территории отеля без сопровождения.

Туристов с каждым годом становится всё больше, северокорейцы получают опыт работы с иностранцами, поэтому, думаю, лет через 10, в той или иной мере можно будет ходить по городу без сопровождения.

Северной Корее дороги и дорожная инфраструктура за городом находятся в очень плохом состоянии. Думаю, не нужно говорить, каким важным фактором для экономического развития страны являются дороги. Впрочем, машин за городом пока еще немного.

Дороги в городах при этом вполне ок.

В большинстве случаев в стране используется ручной труд без использования машинной техники.

Везде развешаны портреты лидеров и ощущается присутствие идеологии Чучхе.

За вождя партии рабочих и за победу народа! Три элемента памятника Трудовой партии КДНД — молот, серп и кисть — рабочий, колхозница и интеллигент.

Антиамериканская пропаганда в виде плакатов — только на потеху туристам.

Значки с портретами лидеров выдаются только гражданам страны.

Интернет в Северной Корее есть, просто он недоступен для обычных граждан. Например, в отеле можно за деньги отправить электронную почту (100кб — 2 евро).

В Северной Корее одни из самых чистых городов в мире.

Впереди еще много записей о КНДР. Оставайтесь на связи!