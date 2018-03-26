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10 самых правдивых фактов о Северной Корее
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10 самых правдивых фактов о Северной Корее 

Ридус 42 минуты назад
Фото: Ридус
О мифах и заблуждениях мы поговорили в предыдущей части.
Пока еще нельзя приехать в страну самостоятельно, только через аффилированное с властями турагентство.
На границе при въезде и выезде проводится досмотр личных вещей и техники — это действительно так. Открывают сумки, просят показать фотографии на телефонах. Но, по моему мнению, он всё-таки имеет больше показательный характер, его проводят не тщательно.
Например, почему-то забыли при въезде и выезде проверить мой рюкзак, напичканный техникой, не проверяли мой телефон. У кого-то показательно просили удалить ту или иную фотографию (в папку «удаленное», ну вы понимаете).
В стране действительно просят не снимать военных и тяжело работающих людей. Но по голове никто не даст, если снять незаметно (см. предыдущую фотографию с пограничником). Максимум — попросят удалить фото. Впрочем, заходить слишком далеко со скрытной съемкой я бы не рекомендовал.
Турист не имеет право свободно передвигаться по стране и даже выйти за пределы территории отеля без сопровождения.
Туристов с каждым годом становится всё больше, северокорейцы получают опыт работы с иностранцами, поэтому, думаю, лет через 10, в той или иной мере можно будет ходить по городу без сопровождения.
В Северной Корее дороги и дорожная инфраструктура за городом находятся в очень плохом состоянии. Думаю, не нужно говорить, каким важным фактором для экономического развития страны являются дороги. Впрочем, машин за городом пока еще немного.
Дороги в городах при этом вполне ок.
В большинстве случаев в стране используется ручной труд без использования машинной техники.
Везде развешаны портреты лидеров и ощущается присутствие идеологии Чучхе.
За вождя партии рабочих и за победу народа! Три элемента памятника Трудовой партии КДНД — молот, серп и кисть — рабочий, колхозница и интеллигент.
Антиамериканская пропаганда в виде плакатов — только на потеху туристам.
Значки с портретами лидеров выдаются только гражданам страны.
Интернет в Северной Корее есть, просто он недоступен для обычных граждан. Например, в отеле можно за деньги отправить электронную почту (100кб — 2 евро).
В Северной Корее одни из самых чистых городов в мире.
Впереди еще много записей о КНДР. Оставайтесь на связи!
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