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Отель «Рэдиссон Лазурная» открывает новый летний сезон в мае 2018 года
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Отель «Рэдиссон Лазурная» открывает новый летний сезон в мае 2018 года 

FashionTime 3 часа назад
Фото: FashionTime
Сочи — город изнеженных солнцем пальм, куда тянутся туристы со всей России и всего мира. Отель входит в ТОП-10 лучших SPA-отелей Сочи и уже в мае открывает территорию пляжа, где вы сможете воспользоваться такими услугами, как СПА комплекс, баня на дровах, душ Шарко, прогулочная яхта, вейкборд, водные лыжи и другими водными развлечениями.
Отель находится в живописном уголке на берегу Черного моря и располагает 286 комфортабельными номерами, тремя ресторанами, двумя кафе, ночным клубом, фитнес-центром, конференц-залами и другими возможностями для комфортного пребывания на отдыхе или деловой поездке. Специально для деловых людей: в номерах высокоскоростной интернет, спутниковая телефонная связь, письменные столы. А в президентских номерах обустроены большие рабочие кабинеты, а также офисы для референтов.
Четырехзвездочный отель располагается недалеко от исторического центра (рядом парк «Ривьера», Дендрарий), ж/д вокзала и аэропорта.
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