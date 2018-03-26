EgyptAir предложила 50-процентные скидки на полеты из Каира в Москву до 12 июня 

Авиакомпания EgyptAir начала продажи билетов из Каира в Москву и обратно со скидками до 50% на полеты с 12 апреля до 12 июня, говорится в сообщении «Ассоциации туроператоров» (АТОР).
«EgyptAir предложил льготные условия бронирования рейсов на маршруте Каир-Москва и обратно. Дисконт дается на первый рейс 12 апреля в Москву, а также на все рейсы в период с 12 апреля по 12 июня. До 29 марта билет в эконом-класс можно купить со скидкой до 35%, в бизнес-класс — до 50% от тарифа», — говорится в сообщении перевозчика на которое ссылается АТОР.
Сайт авиакомпании не доступен в России, уточняет АТОР.
Ранее сообщалось, что EgyptAir будет летать из Каира в Москву с 12 апреля трижды в неделю: по воскресеньям, вторникам и четвергам.