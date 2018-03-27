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Во время ЧМ‑2018 эковолонтеры расскажут гостям Москвы о раздельном сборе мусора
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Во время ЧМ‑2018 эковолонтеры расскажут гостям Москвы о раздельном сборе мусора 

РИАМО 24 минуты назад
Фото: РИАМО
Во время чемпионата мира по футболу в Москве экологические волонтеры будут рассказывать жителям и гостям столицы о раздельном сборе отходов, а также об экологичном поведении, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский на расширенном заседании коллегии департамента во вторник.
«Мы ожидаем значимую роль экологических волонтеров в общем волонтерском движении в поддержку чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Москве. Они расскажут об экологичном поведении болельщиков, о раздельном сборе отходов на стадионах и в городе Москве, станут своеобразными проводниками темы экологии в праздник футбола для болельщиков и гостей столицы», — сказал Кульбачевский.
Он отметил, что в Москве волонтерское движение насчитывает около 30 тысяч человек, которые принимают участие в различных социально значимых городских проектах.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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