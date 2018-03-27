Во время ЧМ‑2018 эковолонтеры расскажут гостям Москвы о раздельном сборе мусора

Во время чемпионата мира по футболу в Москве экологические волонтеры будут рассказывать жителям и гостям столицы о раздельном сборе отходов, а также об экологичном поведении, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский на расширенном заседании коллегии департамента во вторник.

«Мы ожидаем значимую роль экологических волонтеров в общем волонтерском движении в поддержку чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Москве. Они расскажут об экологичном поведении болельщиков, о раздельном сборе отходов на стадионах и в городе Москве, станут своеобразными проводниками темы экологии в праздник футбола для болельщиков и гостей столицы», — сказал Кульбачевский.

Он отметил, что в Москве волонтерское движение насчитывает около 30 тысяч человек, которые принимают участие в различных социально значимых городских проектах.