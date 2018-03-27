В департаменте природопользования Москвы заявили, что город в плане экологии готов к ЧМ

МОСКВА , 27 марта. / ТАСС /. Москва в экологическом плане готова к проведению ЧМ-2018 и приему иностранных гостей. Об этом журналистам во вторник сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

"У нас положительная динамика по всем природным средам: качество воздуха улучшается, вода, почва, зеленые насаждения. В этом смысле Москва полностью готова принять всех гостей, которые приедут к нам на чемпионат мира по футболу", — сказал он.

Кульбачевский отметил, что специально под чемпионат город не проводил каких-либо экологических мероприятий, поэтому готовность объясняется реализуемой стратегией по улучшению качества природных сред.