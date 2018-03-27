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В департаменте природопользования Москвы заявили, что город в плане экологии готов к ЧМ
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В департаменте природопользования Москвы заявили, что город в плане экологии готов к ЧМ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Москва в экологическом плане готова к проведению ЧМ-2018 и приему иностранных гостей. Об этом журналистам во вторник сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.
"У нас положительная динамика по всем природным средам: качество воздуха улучшается, вода, почва, зеленые насаждения. В этом смысле Москва полностью готова принять всех гостей, которые приедут к нам на чемпионат мира по футболу", — сказал он.
Кульбачевский отметил, что специально под чемпионат город не проводил каких-либо экологических мероприятий, поэтому готовность объясняется реализуемой стратегией по улучшению качества природных сред.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт— Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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