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Пассажиры рассказали об ощущениях после 17-часового непрерывного полета
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Пассажиры рассказали об ощущениях после 17-часового непрерывного полета 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Журналистка Натали Ричардс в статье для портала AirlineRatings.com оценила ощущения от первого беспосадочного рейса из Австралии в Великобританию, который длился около 17 часов.
По мнению автора статьи, сервис в самолете был великолепным. Впрочем, иного трудно было ожидать от «исторического» рейса, которым летели многие журналисты, отмечает она. В самолете было комфортнее спать, а еда оказалась свежее, чем обыкновенно бывает при перелете эконом-классом. Вместе с тем, недостаток пространства тоже ощущался.
Главным достоинством беспосадочного рейса, тем не менее, стало уменьшение времени полета: в целом пассажиры провели в пути примерно на три часа меньше, чем обычно, пишет Ричардс.
Первый беспосадочный рейс из австралийского города Перт в Лондон выполнил самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Qantas Airlines в субботу. Длина маршрута составляет 14 498 километров, а время перелета — порядка 17 часов.
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