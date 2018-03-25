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Ермак: в Калининграде царит праздничная атмосфера в предвкушении ЧМ
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Ермак: в Калининграде царит праздничная атмосфера в предвкушении ЧМ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
РАБАТ, 25 марта. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. В Калининграде видны колоссальные изменения в преддверии чемпионата мира по футболу — 2018, в городе царит праздничная атмосфера в предвкушении турнира. Об этом заявил ТАСС в воскресенье министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.
В столице Марокко наряду с другими представителями российской делегации он принимает участие в презентационных и культурных мероприятиях в рамках проекта «Гостеприимная Россия», приуроченных к предстоящему мировому первенству.
"В Калининграде — колоссальные изменения. Создана новая инфраструктура, причем речь идет не только о новом стадионе, который построен с нуля в новом районе. Это также реконструированный аэропорт, который сможет принимать большее число пассажиров — до 5 млн в год. Помимо прочего это и новые дороги, и новые развязки", — рассказал собеседник агентства.
Городская среда стала намного более комфортной, более удобной, считает министр. «В Калининграде уже сейчас царит праздничная атмосфера, город находится в предвкушении столь важного события, как чемпионат мира по футболу. Практически каждое заведение — от самых маленьких ресторанов до больших отелей — готовится к приему болельщиков», — продолжил Ермак.
Он добавил, что готовится персонал гостиниц, большую работу делают туроператоры. «Таксисты учат английский язык, чтобы можно было объясниться с гостями. И все то, что останется после чемпионата мира, сделает Калининград еще более привлекательным для туристов. Их число и так уже растет», — отметил министр.
"Хочется сказать болельщикам из Марокко, что погода в Калининграде переменчивая. У нас говорят: подождите 15 минут, и если вам не нравится калининградская погода, она изменится. Но в любом случае погода у нас комфортная, и именно она привлекает к нам туристов", — подытожил Ермак.
Марокканцы сыграют на чемпионате мира впервые за 20 лет  Сборная Марокко впервые с 1998 года пробилась в финальную стадию мирового первенства. На групповой стадии марокканцы сыграют с командами Ирана (15 июня в Санкт— Петербурге), Португалии (20 июня в Москве) и Испании (25 июня в Калининграде).
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Калининграде пройдут четыре матча группового этапа.
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