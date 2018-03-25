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В Ижевске пройдет конкурс туристической кулинарии
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В Ижевске пройдет конкурс туристической кулинарии 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет 12-й конкурс туристической кулинарии. Как сообщают организаторы — команда «Траверз», принять участие в мероприятии могут все любители походной кухни.
«Чтобы принять участие в поединке, туристом быть не обязательно. Да и кулинаром тоже, главное — это желание творчески проявить себя, провести время в замечательной компании и дружеской атмосфере», — сообщают организаторы.
Для участия нужно собрать команду из двух человек и за отведённое время приготовить на открытом огне оригинальное блюдо. Продукты обязательно должны выдерживать условия хранения летнего пятидневного похода.
Судьи будут оценивать не только вкус и оформление блюда, но ещё и творческую презентацию команды.
Конкурс состоится 8 апреля 2018 года в 10:00 за зданием телецентра по адресу улица Песочная, 13. Подать заявку на участие можно на сайте «Траверз».
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