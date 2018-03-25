В Ижевске пройдет конкурс туристической кулинарии

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске пройдет 12-й конкурс туристической кулинарии. Как сообщают организаторы — команда «Траверз», принять участие в мероприятии могут все любители походной кухни.

«Чтобы принять участие в поединке, туристом быть не обязательно. Да и кулинаром тоже, главное — это желание творчески проявить себя, провести время в замечательной компании и дружеской атмосфере», — сообщают организаторы.

Для участия нужно собрать команду из двух человек и за отведённое время приготовить на открытом огне оригинальное блюдо. Продукты обязательно должны выдерживать условия хранения летнего пятидневного похода.

Судьи будут оценивать не только вкус и оформление блюда, но ещё и творческую презентацию команды.

Конкурс состоится 8 апреля 2018 года в 10:00 за зданием телецентра по адресу улица Песочная, 13. Подать заявку на участие можно на сайте «Траверз».