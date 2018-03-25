Иммиграционная риторика Дональда Трампа не навредила туризму Нью-Йорка

2017 год стал восьмым по счету рекордным годом для туристической сферы города. Спрос на гостиницы увеличился до 36,4 миллионов ночевок, что на 4,5% больше, чем в 2016 году.