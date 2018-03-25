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Ханойский аэропорт вошел в сотню лучших в мире
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Ханойский аэропорт вошел в сотню лучших в мире 

Вьетнам сегодня 2 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
Британская консалтинговая компания Skytrax включила ханойский аэропорт Noi Bai в список 100 лучших аэропортов мира
Рейтинг составлен по результатам опроса ведущих мировых авиаперевозчиков, которые отдали Ханою 82 место, что на один пункт выше результата 2016 года. Стоит отметить, что еще в 2014 году сайт The Guide to Sleeping in Airports включил Noi Bai в список худших воздушных гаваней Азии, но уже в 2015 году он занял место в списке лучших на том же сайте.
За последние три года аэропорт серьезно улучшил качество предоставляемых пассажирам услуг. Им стали доступны бесплатная пресная вода, бесплатный Wi-Fi, бесплатный транспорт для инвалидов и стенды для зарядки телефонов. В этом году ожидается завершение модернизации пассажирского терминала Т1.
В 2017 году, по информации газеты VnExpress, вьетнамские аэропорты обслужили 94 млн человек, что на 16% больше, чем в прошлом году.
Источник: VnExpress
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