Ханойский аэропорт вошел в сотню лучших в мире 

Британская консалтинговая компания Skytrax включила ханойский аэропорт Noi Bai в список 100 лучших аэропортов мира

Рейтинг составлен по результатам опроса ведущих мировых авиаперевозчиков, которые отдали Ханою 82 место, что на один пункт выше результата 2016 года. Стоит отметить, что еще в 2014 году сайт The Guide to Sleeping in Airports включил Noi Bai в список худших воздушных гаваней Азии, но уже в 2015 году он занял место в списке лучших на том же сайте.