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Круизы из Сочи в Крым возобновятся с 29 апреля
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Круизы из Сочи в Крым возобновятся с 29 апреля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Лайнер «Князь Владимир» будет курсировать по семидневному маршруту Сочи-Севастополь-Сочи с 29 апреля по 7 октября. Об этом сообщается на официальном сайте круизной компании.
Также лайнер будет выполнять рейсы Новороссийск-Севастополь-Сочи-Новороссийск, Ялта-Севастополь-Сочи-Ялта и Севастополь-Сочи-Севастополь.
На девятипалубном теплоходе «Князь Владимир» расположены три бассейна, ресторан, бары, кинотеатр, концертная площадка, спа-зона, для детей работают аниматоры. Стоимость круиза начинается от 25 300 рублей.
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