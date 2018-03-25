Приэльбрусье закрыто для туристов по метеоусловиям

НАЛЬЧИК , 25 марта. / ТАСС /. Популярное у туристов направление в Кабардино-Балкарии — Приэльбрусье — закрыто для посещения из-за сложных метеоусловий. Такое сообщение распространило в воскресенье Главное управление МЧС по региону.

"25 марта в связи с выпадением большого количества осадков поляны Нарзанов, Чегет, Азау и канатные дороги закрыты для посещения. Движение на федеральной автодороге Прохладный — Азау (А158) на участках: поселка Нейтрино, мост поселка Эльбрус, турбаза Тегенекли, поселка Байдаево, окраина поселка Терскол — поляна Азау, осуществляется одиночным порядком при наблюдении за прилегающим склоном. Ущелье Шхельда закрыта для посещения. Просим временно воздержаться от поездки в данном направлении", — говорится в сообщении главка.

Ранее в субботу чрезвычайное ведомство предупредило о лавиноопасности в горах. Утром в субботу на поляне Азау сошла лавина, под снегом оказались 15 автомобилей, пострадавших нет.