ФСБ предложила облегчить пограничный режим в районе Крыма для развития туризма 

«Перечень участков (районов) внутренних морских вод Российской Федерации, в пределах которых не устанавливается пограничный режим, (приложение № 1 к приказу) дополнить разделом „Чёрное море“ следующего содержания: Чёрное море в сторону берега от исходной линии, от которой отмеряется ширина территориального моря Российской Федерации: мыс Фиолент — мыс Айя», — цитирует проект приказа РИА Новости.
Как уточняется в пояснительной записке, это необходимо для создания благоприятных условий для развития туристической инфраструктуры Севастополя.