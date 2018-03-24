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ФСБ предложила облегчить пограничный режим в районе Крыма для развития туризма
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ФСБ предложила облегчить пограничный режим в районе Крыма для развития туризма 

Говорит Москва 1 час назад
«Перечень участков (районов) внутренних морских вод Российской Федерации, в пределах которых не устанавливается пограничный режим, (приложение № 1 к приказу) дополнить разделом „Чёрное море“ следующего содержания: Чёрное море в сторону берега от исходной линии, от которой отмеряется ширина территориального моря Российской Федерации: мыс Фиолент — мыс Айя», — цитирует проект приказа РИА Новости.
Как уточняется в пояснительной записке, это необходимо для создания благоприятных условий для развития туристической инфраструктуры Севастополя.
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