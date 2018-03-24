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На Майорке подняли штрафы для туристов более, чем в два раза
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На Майорке подняли штрафы для туристов более, чем в два раза 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Власти курортного региона Кальвия на испанском острове Майорка составили список наиболее частых нарушений туристов и подняли штрафы за них от двух до четырех раз, сообщает АТОР.
В прошлом году курорт, популярный среди британской и скандинавской молодежи, ввел солидные штрафы, но подводя итоги сезона, власти сочли меру недостаточной и повысили размер выплат. Так за антиобщественное поведение в 2016 году необходимо было заплатить 250 евро, теперь — 400 евро.
В списке из 16 самых распространённых нарушений чаще всего встречаются пункты, связанные с употреблением алкоголя: в общественных местах, с доставлением неудобства окружающими и с потерей собственного достоинства. Штраф за любое подобное нарушение — 520 евро.
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