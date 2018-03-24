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Из тюменского Рощино самолёты стали чаще летать на юг
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Из тюменского Рощино самолёты стали чаще летать на юг 

72.ru 49 минут назад
Фото: 72.ru
Тюменский аэропорт на этой неделе перешёл на летнее расписание. Это значит, что возобновились сезонные маршруты и увеличилось число рейсов по самым востребованным направлениям. Такой режим работы аэровокзала продлится до 28 октября. — Увеличилась частота рейсов в Сочи, Симферополь, Геленджик, Анапу и Краснодар. Теперь удобнее выбирать дату вылета и в «некурортные» города — Уфу, Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Новый Уренгой, Надым и Нижневартовск, — рассказали в пресс-службе Рощино. С наступлением весенне-летнего периода аэропорт Рощино продолжит обслуживать регулярные рейсы в Баку, Худжанд, Ташкент и рейсы по популярным чартерным направлениям — в Анталию, Бургас, Тунис, Ларнаку, Пхукет. Ознакомиться с полным перечнем направлений вы можете, кликнув по этой ссылке. Сейчас Рощино готовится к работе в весенне-летний период. Персонал аэропорта проходит специальную техническую учебу и дополнительные инструктажи, в том числе по технике безопасности и оказанию первой медицинской помощи.
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