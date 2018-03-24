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В омском аэропорту с 25 марта действует летнее расписание
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В омском аэропорту с 25 марта действует летнее расписание 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Как сообщает Om1, с 25 марта в действие вступает летнее расписание движения самолетов через аэропорт города Омска.
Теперь омичи ежедневно смогут улетать в Домодедово не только самолётами авиакомпаний «Сибирь» и «Уральские авиалинии», но и «ИрАэро», которая зимой в Москву не перевозила. В Шереметьево по-прежнему можно будет летать с «Аэрофлотом», который планирует увеличить частоту полетов в Москву. Кроме того, теперь можно будет лететь во Внуково с «Азимутом», а авиакомпания «Северный ветер» предполагает открыть в аэропорт Жуковский.
В Санкт-Петербург омичи будут летать без изменений. Рейсы выполняет авиакомпания «Россия». Авиакомпания Air Astana будет летать в столицу Казахстана, а с июня рейсы станут ежедневными.
На Крымский полуостров летом в течение всей недели кроме воскресенья будут летать Nordwind, RedWings и «Россия». Летом омичи смогут летать в Сочи, Краснодар и Анапу, а также в Иркутск, Новосибирск, Сургут и Якутск.
Кроме того, омичи смогут летать с помощью чартерных рейсов в Анталью, Салоники, Бургас, Энфиду, Ларнаку и Ираклион.
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