Ещё
В Симферополе туман задержал прилет и вылет рейсов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Симферополе туман задержал прилет и вылет рейсов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Плохая видимость из-за тумана в районе аэропорта «Симферополь» привела к задержке рейсов, сообщил РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Игорь Лаптев.
"Прилет пяти рейсов — из Москвы и Сочи — задерживается из-за плохой видимости, столько же соответственно на вылет. Тем не менее, прогноз благоприятный, самолеты уже вылетели в Симферополь, в ближайшее время они будут приняты в Крыму", — сказал Лаптев.
С 25 марта 2018 года в аэропорту «Симферополь» начинает действовать весенне-летнее расписание полетов, впервые в истории авиаузла рейсы в Крым будут осуществлять 18 авиакомпаний по 67 направлениям, сообщили в пресс-службе авиапредприятия.
РИА Новости: последние новости
Нижегородские власти предложили работу финалисту конкурса "Лидеры России" Посетить Россию хотят в 12 раз больше иностранцев, чем в прошлом году "Мы не боимся!" - пострадавшие в Гудаури туристы пообещали вернуться
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России объявили дипломатическую войну1649
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину437
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля54
«ЦРУ готовило переворот в России»48
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам63
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
05:03
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля
Политика Украина
03:49
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США
Экономика Статьи
04:27
Надежды нет. Почему Савченко стала врагом Украины
Украина В мире
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
02:06
Песков высказался о письме Скрипаля Путину
Политика В мире
01:38
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение