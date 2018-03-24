В Симферополе туман задержал прилет и вылет рейсов

"Прилет пяти рейсов — из Москвы Сочи — задерживается из-за плохой видимости, столько же соответственно на вылет. Тем не менее, прогноз благоприятный, самолеты уже вылетели в Симферополь, в ближайшее время они будут приняты в Крыму ", — сказал Лаптев.

С 25 марта 2018 года в аэропорту «Симферополь» начинает действовать весенне-летнее расписание полетов, впервые в истории авиаузла рейсы в Крым будут осуществлять 18 авиакомпаний по 67 направлениям, сообщили в пресс-службе авиапредприятия.