Шамшидов: Узбекистан может эффективнее использовать идею Шелкового пути

Узбекистан. Идею единой визы по Великому шелковому пути поддержали 30 стран. К соглашению о мультивизах уже пришли Казахстан

Именно страны Центральной Азии находятся в самом центре Шелкового пути, отметил эксперт в туристической сфере. По его словам, нужно правильно это использовать.

Шамшидов\: 30 стран поддержали идею единой визы Великого шелкового пути

"Проект «Шелкового пути» инициирован Всемирной туристической организацией совместно с руководством более чем 30 стран. «Шелковый путь» — инструмент маркетинга для туристического бизнеса. Этот рычаг дает очень много возможностей для того, чтобы с меньшими затратами и большей эффективностью получить больше туристов", — сказал Шамидов Sputnik Казахстан.

Он отметил, что страны Шелкового пути получают преимущества, потому что можно путешествовать из одной страны в другую.

Директор по развитию проекта Visit Uzbekistan подчеркнул, что страны Центральной Азии не конкурируют между собой, поскольку они разные, и привлекают туристов по своему.

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