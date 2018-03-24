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Авиакомпания Hainan Airlines открыла прямое авиасообщение между Шэньчжэньем и Мадридом
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Авиакомпания Hainan Airlines открыла прямое авиасообщение между Шэньчжэньем и Мадридом 

ИА Синьхуа 26 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Мадрид, 23 марта /Синьхуа/ — Из аэропорта «Барахас» в испанской столице накануне вечером в первый рейс по маршруту Мадрид — Шэньчжэнь отправился самолет авиакомпании Hainan Airlines, открыв прямое авиасобщение между этими двумя городами. Фотографии Синьхуа/Го Цюда
Мадрид, 23 марта /Синьхуа/ — Из аэропорта «Барахас» в испанской столице накануне вечером в первый рейс по маршруту Мадрид — Шэньчжэнь отправился самолет авиакомпании Hainan Airlines, открыв прямое авиасобщение между этими двумя городами. Фотографии Синьхуа/Го Цюда
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