Авиакомпания Hainan Airlines открыла прямое авиасообщение между Шэньчжэньем и Мадридом

Мадрид , 23 марта / Синьхуа / — Из аэропорта «Барахас» в испанской столице накануне вечером в первый рейс по маршруту Мадрид — Шэньчжэнь отправился самолет авиакомпании Hainan Airlines, открыв прямое авиасобщение между этими двумя городами. Фотографии Синьхуа/Го Цюда

Мадрид, 23 марта /Синьхуа/ — Из аэропорта «Барахас» в испанской столице накануне вечером в первый рейс по маршруту Мадрид — Шэньчжэнь отправился самолет авиакомпании Hainan Airlines, открыв прямое авиасобщение между этими двумя городами. Фотографии Синьхуа/Го Цюда