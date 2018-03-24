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Открывая обычаи народности ва: сельский туризм в провинции Юньнань
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Открывая обычаи народности ва: сельский туризм в провинции Юньнань 

ИА Синьхуа 34 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Цанъюань /пров. Юньнань/, 23 марта /Синьхуа/ — Деревня Вэндин, расположенная в горах у китайской-мьянманской границы в Мэнцзяо-Дай-И-Лахуской автономной волости /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/, — место проживания представителей малой народности ва.
Деревню в 2017 году посетили более 220 тысяч туристов, привлеченных самобытными обычаями и культурой народности ва, а доход от туризма составил более 9 млн юаней.
Цанъюань /пров. Юньнань/, 23 марта /Синьхуа/ — Деревня Вэндин, расположенная в горах у китайской-мьянманской границы в Мэнцзяо-Дай-И-Лахуской автономной волости /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/, — место проживания представителей малой народности ва.
Деревню в 2017 году посетили более 220 тысяч туристов, привлеченных самобытными обычаями и культурой народности ва, а доход от туризма составил более 9 млн юаней.
Цанъюань /пров. Юньнань/, 23 марта /Синьхуа/ — Деревня Вэндин, расположенная в горах у китайской-мьянманской границы в Мэнцзяо-Дай-И-Лахуской автономной волости /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/, — место проживания представителей малой народности ва.
Деревню в 2017 году посетили более 220 тысяч туристов, привлеченных самобытными обычаями и культурой народности ва, а доход от туризма составил более 9 млн юаней.
Цанъюань /пров. Юньнань/, 23 марта /Синьхуа/ — Деревня Вэндин, расположенная в горах у китайской-мьянманской границы в Мэнцзяо-Дай-И-Лахуской автономной волости /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/, — место проживания представителей малой народности ва.
Деревню в 2017 году посетили более 220 тысяч туристов, привлеченных самобытными обычаями и культурой народности ва, а доход от туризма составил более 9 млн юаней.
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