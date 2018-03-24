Открывая обычаи народности ва: сельский туризм в провинции Юньнань

Цанъюань /пров. Юньнань/, 23 марта / Синьхуа / — Деревня Вэндин, расположенная в горах у китайской-мьянманской границы в Мэнцзяо-Дай-И-Лахуской автономной волости /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай /, — место проживания представителей малой народности ва.

Деревню в 2017 году посетили более 220 тысяч туристов, привлеченных самобытными обычаями и культурой народности ва, а доход от туризма составил более 9 млн юаней.

Цанъюань /пров. Юньнань/, 23 марта /Синьхуа/ — Деревня Вэндин, расположенная в горах у китайской-мьянманской границы в Мэнцзяо-Дай-И-Лахуской автономной волости /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/, — место проживания представителей малой народности ва.

Деревню в 2017 году посетили более 220 тысяч туристов, привлеченных самобытными обычаями и культурой народности ва, а доход от туризма составил более 9 млн юаней.

Цанъюань /пров. Юньнань/, 23 марта /Синьхуа/ — Деревня Вэндин, расположенная в горах у китайской-мьянманской границы в Мэнцзяо-Дай-И-Лахуской автономной волости /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/, — место проживания представителей малой народности ва.

Деревню в 2017 году посетили более 220 тысяч туристов, привлеченных самобытными обычаями и культурой народности ва, а доход от туризма составил более 9 млн юаней.

Цанъюань /пров. Юньнань/, 23 марта /Синьхуа/ — Деревня Вэндин, расположенная в горах у китайской-мьянманской границы в Мэнцзяо-Дай-И-Лахуской автономной волости /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/, — место проживания представителей малой народности ва.

Деревню в 2017 году посетили более 220 тысяч туристов, привлеченных самобытными обычаями и культурой народности ва, а доход от туризма составил более 9 млн юаней.