Повара из 20 стран примут участие в первом гастрономическом фестивале в Дагестане

МАХАЧКАЛА , 24 марта. / ТАСС /. Повара из более чем 20 стран примут участие в первом международном гастрономическом фестивале «Vizit Dagestan 2018», который стартует в Махачкале в субботу, сообщил ТАСС член оргкомитета фестиваля Махач Вагабов.

Сербии, Армении и "Фестиваль «Vizit Dagestan 2018» проводится впервые для продвижения туристского потенциала республики на общероссийском и международном туристском рынке, для развития и продвижения гастрономического туризма и этногастрономического туризма в регионе, а также для реализации творческого потенциала профессионалов и любителей в области кулинарии. Ожидается участие более 20 стран, в том числе Грузии Азербайджана . Всего четыре номинации: ресторанный сервис, поварское дело, чуду, пироги и другая сладкая выпечка", — рассказал собеседник агентства.

В рамках фестиваля пройдет кулинарный чемпионат, мастер— классы ведущих международных судей и экспертов в области кулинарии и мастер-классы традиционной кулинарии народов Дагестана , а также бизнес-ланчи.

"Подача блюд не позднее 45 минут после старта, за нарушение времени подачи — штраф до 5% от всей суммы баллов. Все участники при подаче делают краткую, не более 1 минуты, презентацию блюда перед жюри", — уточняют организаторы критерии одного из конкурсов.

В рамках фестиваля пройдет круглый стол «Мировые тенденции развития гастрономического туризма. Перспективы Дагестана», модератором которого станет президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.

Жюри фестиваля состоит из судей, имеющих большой опыт проведения соревнований, в том числе международных. Судейство производится по правилам Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WorldChefs-WACS). Призовой фонд — до 140 тыс. рублей. Фестиваль пройдет при поддержке министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.