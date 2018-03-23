Автобус с китайскими туристами перевернулся в Португалии, все пострадавшие выписаны из больниц

Лиссабон , 23 марта / Синьхуа / — Автобус с китайскими туристами перевернулся 22 марта во второй половине дня в Португалии , в результате чего 26 китайских туристов получили легкие травмы. Все пострадавшие уже вышли из больниц. Об этом сообщило посольство КНР в Португалии.

Авария произошла вчера около 17:17 по местному времени, когда данный автобус с испанскими номерами двигался по шоссе А6 близ небольшого города Эвора в центральной части Португалии. В результате происшествия 26 из 37 находившихся в автобусе китайских туристов получили легкие травмы, в числе пострадавших 18 женщин, семь мужчин и один ребенок.

После происшествия местные спасательные службы задействовали для оказания помощи 23 машины скорой помощи и вертолет. В настоящее время все пострадавшие туристы выписаны из больниц и продолжили первоначально намеченную программу поездки. —0—