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Автобус с китайскими туристами перевернулся в Португалии, все пострадавшие выписаны из больниц
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Автобус с китайскими туристами перевернулся в Португалии, все пострадавшие выписаны из больниц 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Лиссабон, 23 марта /Синьхуа/ — Автобус с китайскими туристами перевернулся 22 марта во второй половине дня в Португалии, в результате чего 26 китайских туристов получили легкие травмы. Все пострадавшие уже вышли из больниц. Об этом сообщило посольство КНР в Португалии.
Авария произошла вчера около 17:17 по местному времени, когда данный автобус с испанскими номерами двигался по шоссе А6 близ небольшого города Эвора в центральной части Португалии. В результате происшествия 26 из 37 находившихся в автобусе китайских туристов получили легкие травмы, в числе пострадавших 18 женщин, семь мужчин и один ребенок.
После происшествия местные спасательные службы задействовали для оказания помощи 23 машины скорой помощи и вертолет. В настоящее время все пострадавшие туристы выписаны из больниц и продолжили первоначально намеченную программу поездки. —0—
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