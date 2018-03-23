Туроператоры Коми планируют развивать культуру путешествий по региону

"Начиная работу в сфере туризма, мы столкнулись со следующим: туристические проекты, за редким исключением, за пределами республики известны мало, у местных жителей отсутствует культура путешествия внутри региона, и туризм ранее никогда не рассматривался как источник пополнения бюджетов территорий. Мы намерены изменить эту ситуацию, и прорабатываем туристические автомаршруты по выходным дням, чтобы привить жителям культуру путешествовать", — сказала директор этнопарка.

По ее словам, одним из наиболее интересных туристических событий этого года станет второй гастрономический фестиваль «ШаньгаФест», который активно способствует развитию гастрономической культуры и призван сломать ранее существовавшие стереотипы о коми кухне как исключительно домашней. Фестиваль позволит познакомиться со всем разнообразием кухни северного народа коми. Одним из пикантных угощений для туристов станет известная в Коми рыба «печорского засола» или квашеная рыба, аналогом которой является шведский национальный продукт сюрстрёмминг. «Рыбу печорского засола по традиционному рецепту приготовит нам мастерица из села Гам Ижемского района», — сказала руководитель этнопарка.

Готовность сотрудничать с этнопарком выразили представители других учреждений Коми. В частности, заведующая сектором Национальной галереи региона Надежда Беляева рассказала о попытках «собрать» новый турмаршрут по местам первого архитектора в Коми крае Александра Холопова. Из его творений сохранилась деревянная школа № 13 в Сыктывкаре, которая находится в полуразрушенном состоянии, и здание Выльгортского земского училища 1914 года постройки, где сейчас расположен музей истории и культуры Сыктывдинского района. Этнопарк может стать частью этого турмаршрута, отметила Беляева.

С опорой на экспертов

Заместитель директора Национального музея Коми Светлана Бандура призвала коллег при разработке турмашрутов опираться на самобытное наследие республики. В частности, отметила Бандура, идеей для развития арктического туризма может стать самая древняя в мире лыжа, которая выставлена в Национальном музее республики и является одним из брендов региона.

Часть деревянной лыжи с головой лося, сакрального для древних коми животного, обнаружил в 1964 году археолог Григорий Буров при раскопках Висского торфяника в Княжпогостском районе, болотистая среда и позволила лыже сохраниться. Как затем установили эксперты, находке более 8 тыс. лет, найденные ранее в скандинавских странах и других частях света лыжи оказались гораздо «моложе». После реставрации в Эрмитаже лыжа выставляется в музее Коми и является одним из популярных экспонатов, отметила Бандура.

Экспонат называют лыжей Йиркапа — охотника, о котором существует легенда. Музей создал мультфильм о Йиркапе, проводит интерактивные программы, посвященные теме коми охоты. Обратили внимание на историю лыж и организаторы лыжного фестиваля «Лямпиада», который проходит в селе Большелуг в Коми 12 лет подряд, привлекая несколько тысяч участников, в том числе из-за пределов региона. В рамках фестиваля проходят забеги на традиционных коми лямпах (широкие деревянные охотничьи лыжи) и лызях (деревянные лыжи, обитые снизу шкурой лося или оленя, что позволяло легко скользить по насту и не буксовать). Но Большелугу не хватает туристической инфраструктуры, высказала сожаление замдиректора музея.

Национальный колорит

Опираться на яркую самобытность посоветовала участникам форума директор по развитию Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Алла Платонова. Она рассказала, как театр в течение многих лет шел к своему успеху — Международный Дягилевский фестиваль является одним из событий морового уровня. Сейчас иностранные туристы за год заказывают билеты на Международный Дягилевский фестиваль, не зная цен. В прошлом году стоимость самых дорогих билетов на фестиваль достигала 20 тыс. рублей, отметила представитель театра.

Международный Дягилевский фестиваль пройдет в 2018 году 11 дней с 14 по 24 июня, запланировано более 30 спектаклей и концертов на десяти площадках Перми . Организаторы уже получили много заявок именно от туристических групп, несмотря на то, что программа фестиваля еще не обнародована, отметила Платонова.

"Наверное, не стоит пытаться повторить наш успех, это работа многих лет команды с участием звезд мирового уровня. Здесь в Коми мы увидели очень яркую, самобытную культуру, у вас уже есть основа, у вас уже есть, что предложить туристам", — сказала представитель Пермского театра.

Начинать с малого

Регионам следует трезво оценить свои нынешние результаты и определить цели, предложил эксперт форума, коммерческий директор компании «Профи Трэвел» из Екатеринбурга Павел Стофориади. «Если мы нацелены на привлечение 100 тыс. туристов, но при этом имеем в городе всего три отеля на 3 тыс. мест и не планируем пока строить больше, то возникнет перезагрузка. Возможно, имеет смысл работать сначала на местных туристов, а потом уже выходить на межрегиональный и международный рынок», — сказал эксперт.

Он привел статистику: каждый приезжий турист тратит в среднем 20 тыс. рублей, соответственно, каждые 10 тыс. туристов приносят в бюджет региона около 200 млн рублей. При этом гораздо больше средств вывозят за пределы регионов сотрудники нефтегазовых территорий, которые как минимум два— три раза в год планируют выезды. Возможно, следует предложить им альтернативные виды отдыха внутри регионов, предложил Стофориади.

Северный культурный форум проходит в Сыктывкаре 22-23 марта с участием более 250 представителей отрасли из всех регионов Северо-Западного федерального округа — министров, руководителей учреждений. В ходе форума состоялись дискуссии по вопросам развития театров, музеев, библиотек и школ искусств на Русском Севере.