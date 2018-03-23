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Будут ли туристов штрафовать за неуплату курортного сбора на Кавминводах?
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Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого

Будут ли туристов штрафовать за неуплату курортного сбора на Кавминводах? 

АиФ Ставрополье 47 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Законопроект о наказании туристов, уклоняющихся от уплаты курортного сбора, рассматривают в Думе Ставропольского края.
Министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Александр Трухачёв комментировать инициативу министерства по телефону отказался. Но в неофициальной беседе сотрудники ведомства пояснили, что штрафами, возможно, будут наказывать гостиницы, хозяев съёмных квартир и самих туристов. С юридических лиц предлагается брать до 10 тысяч рублей, с предпринимателей — 5 тысяч рублей, а с физических лиц — 500 -2000 руб.
Как это будет выглядеть на практике, пока не понятно, но, говорят, что местные власти уже ведут работу с бабушками, которые сдают квартиры, уговаривая их зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.
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