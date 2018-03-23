Посетить Россию хотят в 12 раз больше иностранцев, чем в прошлом году

МОСКВА , 23 мар — РИА Новости . Интерес интуристов к перелетам в Россию в первом полугодии 2018 вырос на 65% по сравнению с прошлым годом, но на период чемпионата мира по футболу специалисты отметили скачок спроса в 12 раз, сообщает международный туристический метапоиск momondo.ru По данным портала, самыми активными болельщиками стали жители Германии , правда, они реже, чем раньше, ищут перелеты в Россию (на 14%).

Второе место в топе занимают американцы — даже несмотря на то, что их сборная не прошла отборочный турнир.

Спрос на авиабилеты среди жителей США вырос сразу на 480%. Резиденты этой страны впервые за долгое время опередили жителей Германии по интересу к России.

Швеция и В топ-5 стран, жители которых в первом полугодии 2018 планируют посетить Россию, также вошли Дания Италия : спрос с их стороны увеличился на 77%, 70% и 17% соответственно.

Испания и Заметным изменением в рейтинге-2018 топ-10 по сравнению с прошлогодним стало появление в нем Швеции и Австралии Франция , напротив, в этом году не вошли в топ-10.

Египта, Перу и Колумбии. Многократный рост интереса к поездкам в Россию зафиксирован из Марокко

"Особенно сильный рост спроса мы наблюдаем в странах, жители которых прежде мало интересовались поездками в Россию, — комментирует представитель momondo.ru в России Ирина Рябовол . — Но когда участие их футбольных команд в Чемпионате было подтверждено, они начали активно искать билеты в нашу страну. Так, интерес среди граждан Марокко вырос в 13 раз. Фанаты из Перу спровоцировали почти десятикратный рост, а болельщики Египта — пятикратный. Значительное повышение интереса мы также наблюдаем среди жителей Колумбии (+586%)".

Среди городов Чемпионата мира лидерами спроса оказались Москва, Санкт-Петербург Сочи . Последний продемонстрировал рост более, чем в 48 раз. Однако все рекорды побил Саранск , где зафиксирован рост более, чем в 200 раз. Но в обычное время интуристы почти не проявляют интереса к поездкам в этот город.

При этом, цены на перелёты в Москву из зарубежных городов выросли на 24%, но остались прежними из городов России.

Из Москвы дешевле всего болельщикам удастся долететь до Петербурга и Нижнего Новгорода — средняя стоимость перелета туда-обратно составляет 8800 рублей и 7500 рублей соответственно. Авиатарифы во все остальные города чемпионата колеблются в районе 10-15 тысяч рублей. Исключением является Саранск, перелет в который обойдется примерно в 30 тысяч рублей.