Ассоциация сельского туризма создана в Коми для продвижения сельских территорий

СЫКТЫВКАР , 23 марта. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева /. Некоммерческая организация «Ассоциация сельского туризма» создана в Республике Коми и уже объединила 15 участников. До конца 2018 года учредители намерены объехать всю республику, чтобы познакомиться с действующими и новыми проектами и помочь с продвижением, рассказала ТАСС председатель ассоциации Ольга Конакова в ходе Северный культурного форума в Сыктывкаре.

"Первоначально был создан реестр, в который вошли 66 проектов по всей республике. У кого-то гостевые дома и базы, кто-то организует лицензионную рыбалку — огромное разнообразие и широкий масштаб.

Нашей ассоциации всего два месяца, сейчас мы объезжаем муниципалитеты, чтобы четко понять, что есть в конкретных проектах, чего им не хватает, что нужно привнести, как сделать пребывание туристов более интересным и рациональным", — сказала Конакова.

По ее оценке, все муниципалитеты Коми имеют совершенно разный туристический потенциал. Например, праздник Усть— Цилемская Горка — событие масштабное мероприятие, но в то же время есть сельские районы, которые могут предложить туристам рыбалку, поход за грибами, живую природу, чистую воду, на что есть спрос. «У каждого нашего района, села есть своя легенда, все разное, даже по-разному чай заваривают», — отметила руководитель ассоциации.

В своей работе учредители ассоциации изучали опыт других регионов, во многих есть подобные объединения по сельскому туризму, как правило, они ориентированы на агротуризм. Сельский туризм в Коми немножко другой, он рассказывает о традициях, отметила Конакова.

"Например, и у нас есть идея создать проект «Век прогресса без прогресса» — построить гостевые дома на старинный манер, чтобы показывать, как в таких домах раньше жили люди, как у них было все удобно и продумано, как можно было попасть в хлев, не выходя на улицу, как вели хозяйство", — добавила она.

Северный культурный форум проходит в Сыктывкаре 22-23 марта с участием более 250 представителей отрасли из всех регионов Северо-Западного федерального округа — министров, руководителей учреждений. В ходе форума проходят дискуссии по вопросам развития театров, музеев, библиотек и школ искусств на Русском Севере.