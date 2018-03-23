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Власти КБР считают, что турпоток в регионе достигнет 500 тыс. человек в 2018 году
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Власти КБР считают, что турпоток в регионе достигнет 500 тыс. человек в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
НАЛЬЧИК, 23 марта. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) ожидают, что в 2018 году республику посетят 500 тыс. отдыхающих, сообщил в пятницу глава региона Юрий Коков.
"За прошлый год республику посетило свыше 450 тыс. человек, к концу текущего года прогнозируется рост годового турпотока до 500 тыс. человек", — сказал Коков во время оглашения ежегодного послания парламенту республики.
В отрасли реализуется ряд инвестиционных проектов, наиболее крупные и значимые из них — это создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус» и автотуристического кластера «Зарагиж», осуществляемого в рамках федеральной целевой программы развития внутреннего и выездного туризма в РФ на 2011-2018 годы.
"В случае успешного завершения указанной программы мы сможем приоритетно войти в разрабатываемую на 2019-2025 годы аналогичную федеральную целевую программу и тем самым получить шанс для создания эффективного, соответствующего мировым стандартам туристического кластера и формирования конкурентоспособного туристического бренда Кабардино-Балкарии. Не воспользоваться этой возможностью в полном объеме будет просто непростительно, прошу правительство иметь это в виду", — добавил он.
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