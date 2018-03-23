Самолеты «Нордавиа» начнут летать по направлению Орск — Москва

МОСКВА , 23 марта. / ТАСС /. Авиакомпания «Нордавиа» с 4 апреля начнет выполнять полеты по направлению Москва — Орск Оренбургская область ), сообщил в пятницу ТАСС директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям компании «Нордавиа — Региональные авиалинии» Виктор Аношкин.

В настоящее время данное направление обслуживают «Саратовские авиалинии». Ранее сообщалось, что Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании до 27 апреля.

"Рейсы Москва — Орск заведены в расписание, на них открыта продажа билетов. Маршрут будет работать с 4 апреля по 27 октября", — сказал Аношкин, не уточнив стоимость билетов. По его словам, рейсы будут выполняться ежедневно на самолетах Boeing-737.

В аэропорту Орска ТАСС подтвердили информацию о смене перевозчика и уточнили, что до 31 марта направление Москва — Орск обслуживает авиакомпания «Саратовские авиалинии». С 4 апреля перевозчиком на рейсе будет «Нордавиа». Комментарий «Саратовских авиалиний» ТАСС пока получить не удалось.