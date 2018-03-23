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Самолеты «Нордавиа» начнут летать по направлению Орск — Москва
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Самолеты «Нордавиа» начнут летать по направлению Орск — Москва 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Авиакомпания «Нордавиа» с 4 апреля начнет выполнять полеты по направлению Москва — Орск (Оренбургская область), сообщил в пятницу ТАСС директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям компании «Нордавиа — Региональные авиалинии» Виктор Аношкин.
В настоящее время данное направление обслуживают «Саратовские авиалинии». Ранее сообщалось, что Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании до 27 апреля.
"Рейсы Москва — Орск заведены в расписание, на них открыта продажа билетов. Маршрут будет работать с 4 апреля по 27 октября", — сказал Аношкин, не уточнив стоимость билетов. По его словам, рейсы будут выполняться ежедневно на самолетах Boeing-737.
В аэропорту Орска ТАСС подтвердили информацию о смене перевозчика и уточнили, что до 31 марта направление Москва — Орск обслуживает авиакомпания «Саратовские авиалинии». С 4 апреля перевозчиком на рейсе будет «Нордавиа». Комментарий «Саратовских авиалиний» ТАСС пока получить не удалось.
11 февраля самолет авиакомпании «Саратовских авиалиний» Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, никто не выжил.
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