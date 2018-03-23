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Какие места для отпуска популярны у москвичей
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Какие места для отпуска популярны у москвичей 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Директор туристической фирмы Ольга Санаева рассказала, какие направления являются наиболее популярными у москвичей и почему планировать отпуск лучше уже сейчас.
Как и последние несколько лет, востребованы либо недорогие туры, либо высококомфортные. Средняя ценовая ниша «просела». Самые экономичные направления для пляжного отдыха — Турция, Тунис и Греция. Не менее популярны Таиланд и Арабские Эмираты.
Возвращается спрос на автобусные туры по Европе. Более дорогой вариант знакомства с Парижем, Мадридом, Римом или Берлином — туры с перелетом и комфортным размещением. Они тоже хорошо продаются.
Что касается экскурсионного отдыха в России, стабильно высокий спрос у Санкт-Петербурга, городов Золотого кольца. А вот Алтай, озеро Байкал и тем более Камчатка — дорогие варианты, поэтому не массовые. Бронировать туры лучше заранее. Обычно это действительно дешевле. А бывает, что желающих отправиться куда-то на праздники или в отпуск так много, что вас просто могут опередить.
КСТАТИ
Граждане Российской Федерации могут въехать по внутреннему паспорту в такие страны, как Беларусь, Казахстан и Киргизия, а также посетить территориальные образования — Абхазию и Южную Осетию.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Анна Иванова, менеджер гостиничной компании:
— Гостиничная отрасль становится все более привлекательной для инвесторов. На российском рынке сегодня представлены самые разнообразные объекты: от хостелов и апарт-отелей до люксовых курортов и роскошных бутик-отелей. Каждый может подобрать вариант, который подходит именно ему.
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