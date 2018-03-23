Какие места для отпуска популярны у москвичей

Директор туристической фирмы Ольга Санаева рассказала, какие направления являются наиболее популярными у москвичей и почему планировать отпуск лучше уже сейчас.

Тунис и Как и последние несколько лет, востребованы либо недорогие туры, либо высококомфортные. Средняя ценовая ниша «просела». Самые экономичные направления для пляжного отдыха — Турция Греция . Не менее популярны Таиланд и Арабские Эмираты.

Возвращается спрос на автобусные туры по Европе. Более дорогой вариант знакомства с Парижем, Мадридом Римом или Берлином — туры с перелетом и комфортным размещением. Они тоже хорошо продаются.

Что касается экскурсионного отдыха в России , стабильно высокий спрос у Санкт-Петербурга , городов Золотого кольца. А вот Алтай , озеро Байкал и тем более Камчатка — дорогие варианты, поэтому не массовые. Бронировать туры лучше заранее. Обычно это действительно дешевле. А бывает, что желающих отправиться куда-то на праздники или в отпуск так много, что вас просто могут опередить.

КСТАТИ

Казахстан и Южную Осетию. Граждане Российской Федерации могут въехать по внутреннему паспорту в такие страны, как Беларусь Киргизия , а также посетить территориальные образования — Абхазию

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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