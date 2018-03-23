В России и Беларуси разработаны единые туристические маршруты

Пробный проект будет представлять собой маршрут по течению Днепра от российского Смоленска до белорусской Орши. Путешественникам предложат активный отдых и экскурсии к историческим памятникам.

«Мы уже готовы предложить нашим российским партнерам выстроенный маршрут с нашей стороны. Мы ожидаем от них реакции. И соответственно будет уже единый маршрут. Если мы найдем точки соприкосновения, то к концу года, вернее — в начале следующего туристического сезона этот маршрут может вполне заработать», — сказал заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич

Едем в отпуск

И экономим на нем Стоит отметить, что за прошлый год поток туристов из России в Беларусь увеличился на 20 процентов.

Ранее стало известно, что в 2017 году туристический поток в России стал рекордным за всю новейшую историю страны. Среди иностранных граждан наиболее существенно вырос турпоток из Канады , Индии, Франции Ирана . После введения безвизового режима Россия также стала популярным направлением среди граждан Южной Кореи

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