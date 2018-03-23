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В России и Беларуси разработаны единые туристические маршруты
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В России и Беларуси разработаны единые туристические маршруты 

Мир24 39 минут назад
Пробный проект будет представлять собой маршрут по течению Днепра от российского Смоленска до белорусской Орши. Путешественникам предложат активный отдых и экскурсии к историческим памятникам.
«Мы уже готовы предложить нашим российским партнерам выстроенный маршрут с нашей стороны. Мы ожидаем от них реакции. И соответственно будет уже единый маршрут. Если мы найдем точки соприкосновения, то к концу года, вернее — в начале следующего туристического сезона этот маршрут может вполне заработать», — сказал заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич
Едем в отпуск
И экономим на нем  Стоит отметить, что за прошлый год поток туристов из России в Беларусь увеличился на 20 процентов.
Ранее стало известно, что в 2017 году туристический поток в России стал рекордным за всю новейшую историю страны. Среди иностранных граждан наиболее существенно вырос турпоток из Канады, Индии, Франции и Ирана. После введения безвизового режима Россия также стала популярным направлением среди граждан Южной Кореи.
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