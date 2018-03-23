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Развитие туристской инфраструктуры в Вологде оценили эксперты Ростуризма
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Развитие туристской инфраструктуры в Вологде оценили эксперты Ростуризма 

Вологда.рф 56 минут назад
Фото: Вологда.рф
Представители Федерального агентства по туризму оценивают ход реализации инвестиционных проектов по созданию туристско-рекреационных кластеров в Вологодской области. Наш регион участвует в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма» на 2011 — 2018 годы. В области реализуются три инвестиционных проекта по созданию туристско-рекреационных кластеров: это Центр отдыха и туризма «Y. E. S» в Вологодском районе, «Центральная городская набережная» в Череповце, это «Насон-город» в Вологде.
За последние пять лет для улучшения туристической инфраструктуры в регионе направлено свыше 439 млн рублей из бюджетов всех уровней. Объем инвестиций в объекты туристской инфраструктуры составил более 1,53 млрд рублей. Федеральная целевая программа, в рамках которой и реализуются туристические проекты, рассчитана до 2018 года. Поэтому сейчас представители Ростуризма объезжают регионы, которые в ней участвовали и оценивают ход работ.
«В Вологодской области проекты интересные, значимые, достаточно масштабные. Мы должны посмотреть результаты их реализации за последние годы — Вологодская область обладает хорошим туристским потенциалом, и мы отмечаем по итогам нашего мониторинга, что Вологодская область исполняет свои обязательства по реализации данной программы», — заявил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев.
В программе область участвует с 2011 года. Сегодня регион является вторым по численности туристско-рекреационных кластеров регионом Российской Федерации.
«Еще одна наша глобальная задача — рассказать одному из руководителей Ростуризма, какие перспективы видит регион по участию в программе на последующие годы. Это касается и Вологды, и Череповца, и дальнейшего развития кластера «Yes». Есть и новые идеи. Это не только старый бренд «Великий Устюг — родина Деда Мороза», но и новый — «Вытегория — корабельная сторона». Конечно, пока говорить об объемах инвестиций будущих лет нельзя. Но мы уже сейчас должны формировать заявки и искать инвесторов», — подчеркнул заместитель Губернатора области Олег Васильев.
В областной столице специалисты посмотрели, как развивается туристическая инфраструктура, посетили все пункты, которые включает туристский проект «Насон-город».
«Объекты, которые мы выполнили за счет федеральных средств — это развязка у моста 800-летия, часть набережной — от Красного моста до улицы Лермонтова. В проект привлекались и частные инвесторы, за счет которых приведены в порядок гостиницы, построен новый отель и гостиница, ресторан. Реализацию проекта Ростуризм оценил высоко. Эксперты отметили, что все средства использованы по направлению. А туристическая инфраструктура в нашем городе успешно развивается», — рассказал заместитель Мэра Вологды — начальник Департамента экономического развития Андрей Киселев.
Речь шла и о планах на перспективу. В Вологде планируется запустить новый туристский проект, в рамках которого продолжится совершенствование инфраструктуры. Планируется, что реализовать задуманное также позволит участие в федеральной программе.
Напомним, что турпоток в Вологду ежегодно показывает рост. В 2017 году областную столицу посетили более 800 тысяч гостей, за пять лет поток туристов увеличился в полтора раза.
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