Развитие туристской инфраструктуры в Вологде оценили эксперты Ростуризма

За последние пять лет для улучшения туристической инфраструктуры в регионе направлено свыше 439 млн рублей из бюджетов всех уровней. Объем инвестиций в объекты туристской инфраструктуры составил более 1,53 млрд рублей. Федеральная целевая программа, в рамках которой и реализуются туристические проекты, рассчитана до 2018 года. Поэтому сейчас представители Ростуризма объезжают регионы, которые в ней участвовали и оценивают ход работ.

«В Вологодской области проекты интересные, значимые, достаточно масштабные. Мы должны посмотреть результаты их реализации за последние годы — Вологодская область обладает хорошим туристским потенциалом, и мы отмечаем по итогам нашего мониторинга, что Вологодская область исполняет свои обязательства по реализации данной программы», — заявил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев

В программе область участвует с 2011 года. Сегодня регион является вторым по численности туристско-рекреационных кластеров регионом Российской Федерации

«Еще одна наша глобальная задача — рассказать одному из руководителей Ростуризма, какие перспективы видит регион по участию в программе на последующие годы. Это касается и Вологды, и Череповца, и дальнейшего развития кластера «Yes». Есть и новые идеи. Это не только старый бренд «Великий Устюг — родина Деда Мороза», но и новый — «Вытегория — корабельная сторона». Конечно, пока говорить об объемах инвестиций будущих лет нельзя. Но мы уже сейчас должны формировать заявки и искать инвесторов», — подчеркнул заместитель Губернатора области Олег Васильев

В областной столице специалисты посмотрели, как развивается туристическая инфраструктура, посетили все пункты, которые включает туристский проект «Насон-город».

«Объекты, которые мы выполнили за счет федеральных средств — это развязка у моста 800-летия, часть набережной — от Красного моста до улицы Лермонтова. В проект привлекались и частные инвесторы, за счет которых приведены в порядок гостиницы, построен новый отель и гостиница, ресторан. Реализацию проекта Ростуризм оценил высоко. Эксперты отметили, что все средства использованы по направлению. А туристическая инфраструктура в нашем городе успешно развивается», — рассказал заместитель Мэра Вологды — начальник Департамента экономического развития Андрей Киселев

Речь шла и о планах на перспективу. В Вологде планируется запустить новый туристский проект, в рамках которого продолжится совершенствование инфраструктуры. Планируется, что реализовать задуманное также позволит участие в федеральной программе.

Напомним, что турпоток в Вологду ежегодно показывает рост. В 2017 году областную столицу посетили более 800 тысяч гостей, за пять лет поток туристов увеличился в полтора раза.