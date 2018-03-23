Роспотребнадзор защитил права туристов, отказавшихся ехать в Турцию

4 обращения от туристов с заявлением о восстановлении в судебном порядке их нарушенных прав, касающихся отказа от поездок в Турцию , поступило в адрес Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области , сообщает пресс-служба ведомства.

В трех случаях нижегородцы хотели расторгнуть договор о реализации тур продукта до начала путешествия, в одном обращении они посетили курорт с несовершеннолетними детьми, которые заразились энтеровирусной инфекцией.

Судами приняты решения об удовлетворении требований потребителей. Всего взыскано более 100 тысяч рублей, из которых порядка 80 тысяч рублей в связи с расторжением договора оказания услуг и 23 тысячи — в качестве компенсации морального вреда. Сейчас одно исковое заявление находится на стадии рассмотрения.