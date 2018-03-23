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Роспотребнадзор защитил права туристов, отказавшихся ехать в Турцию
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Роспотребнадзор защитил права туристов, отказавшихся ехать в Турцию 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
4 обращения от туристов с заявлением о восстановлении в судебном порядке их нарушенных прав, касающихся отказа от поездок в Турцию, поступило в адрес Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства.
В трех случаях нижегородцы хотели расторгнуть договор о реализации тур продукта до начала путешествия, в одном обращении они посетили курорт с несовершеннолетними детьми, которые заразились энтеровирусной инфекцией.
Судами приняты решения об удовлетворении требований потребителей. Всего взыскано более 100 тысяч рублей, из которых порядка 80 тысяч рублей в связи с расторжением договора оказания услуг и 23 тысячи — в качестве компенсации морального вреда. Сейчас одно исковое заявление находится на стадии рассмотрения.
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