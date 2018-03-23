Аэропорт Шереметьево будет работать по весенне-летнему расписанию с 25 марта по 27 октября 

«Международный аэропорт Шереметьево с 25 марта по 27 октября 2018 г. переходит на весенне-летнее расписание полетов. В ходе летней навигации авиакомпании увеличат частоту рейсов из аэропорта на популярных туристических и деловых направлениях и расширят маршрутную сеть. Всего в новом сезоне в Шереметьево запланировано выполнение 214 тыс. пассажирских рейсов по 210 направлениям», — говорится в сообщении.
Уточняется, что с 25 марта к полетам из Шереметьево приступает авиакомпания «Уральские авиалинии»: открываются ежедневные рейсы в Сочи, Симферополь и Екатеринбург. Авиакомпания Atlasglobal в весенне-летнем сезоне начнет выполнять семь рейсов в неделю в Анталью. В мае Ellinair открывает новые направления в Родос, Кавалу и Ханью, увеличивает частоту рейсов в Ираклион и Салоники: всего авиакомпания будет выполнять более 30 рейсов в неделю. Czech Airlines c марта увеличивает до 21 в неделю количество рейсов в Прагу. C мая вырастет до 14 в неделю частота рейсов Alitalia в Рим, Finnair будет выполнять 21 рейс в неделю в Хельсинки.
Помимо этого, Air Astana с июня до 12 в неделю увеличит частоту рейсов в Астану. С июня авиакомпания Air China до 14 в неделю увеличит частоту рейсов в Пекин. Hainan Airlines увеличит частоту рейсов в столицу КНР с июля до 10 в неделю. Beijing Capital запустит рейсы по новому направлению в Ханчжоу.
Как подчеркивается, в весенне-летнем сезоне авиакомпании Nordwind Airlines и Pegas Fly продолжат развивать внутрироссийские направления. Увеличится частота полетов в крупнейшие российские города: Санкт-Петербург — до 28 в неделю, Казань — до 14 в неделю, Краснодар — до 13 в неделю, Хабаровск — до шести в неделю, Самару — до семи в неделю, Сочи — до 18 в неделю и Симферополь — до 28 в неделю, открывается новое направление в Анапу. Маршрутная сеть Royal Flight пополнится новым международным направлением в Гуйян. Авиакомпания «Северсталь» добавляет в расписание дополнительные рейсы в Апатиты и Череповец по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Ранее в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» сообщали, что в летнем расписании полетов, которое начнет действовать с 25 марта 2018 г., будет увеличено число рейсов в Калининград, Казань, Нижний Новгород и Самару.