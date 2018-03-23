Во время ЧМ-2018 в Волгоградской области будут действовать 10 турмаршрутов

ВОЛГОГРАД , 23 марта. / ТАСС /. Туроператоры Волгоградской области приступили к презентации туристических маршрутов региона во время ЧМ-2018 в соседних субъектах РФ , сообщила ТАСС в пятницу замглавы областного комитета культуры Оксана Маргиани, курирующая в ведомстве туристическое направление.

"Сегодня первая презентация турпроектов Волгоградской области, которые будут реализованы во время ЧМ-2018, состоится в Саратове . В планах волгоградского турбизнеса до начала турнира провести такие же презентации в Астрахани , Ростове-на-Дону, Воронеже и Элисте — то есть во всех соседних с нашей областью регионах", — сказала Маргиани.

По ее словам, главным событием, способным привлечь в Волгоград туристов не только из соседних регионов, но со всей России и других стран — это матчи ЧМ-2018. «Для тех, кто не сможет по каким-либо причинам попасть на стадион, на Центральной набережной Волги все дни турнира будет организован Фестиваль болельщиков с большими экранами для трансляции матчей, разножанровой культурной программой», — отметила представительница комитета.

Она напомнила, что на время ЧМ-2018 подготовили 10 специальных турмаршрутов, которые утвердил Ростуризмом . «Это не только наш знаменитый Мамаев курган и прогулки на теплоходе по Волге. Это катание на лошадях в казачьей станице, гастрономический тур по Волгограду и многое другое. Иностранным туристам, думаю, будет особенно интересно увидеть памятник Ленину в Волгограде (высота 57 метров) — это самый большой в мире памятник реально жившему человеку», — подчеркнула Маргиани.